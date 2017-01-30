Где уберут снег во дворах Уфы 31 января

23.01.2017

Куда сдавать разные виды отходов в Уфе В рамках года экологии журналисты выяснили, как действовать, если вы решили проявить экологическую сознательность.

01.01.2017

Какие новые законы вступают в силу с 1 января В 2017 году в России будут упрощены правила регистрации недвижимости, появятся новые сборы и электронные услуги.