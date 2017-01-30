31 января, вторник
ПОЛЕЗНО

Где уберут снег во дворах Уфы 31 января

Ольга КОРЗИК // 30.01.2017
Владельцев автомашин просят убрать свои автомобили на время уборки снега.

Фото: Кристина Дейнеко

На официальном сайте администрации Уфы опубликовали адреса очистки снега на вторник, 31 января. 

Ленинский район:

ул. Зенцова, 77;

ул. Ленина, 21;

 ул. Пожарского, 261;

ул. Лесозаводская, 1а.

 комплексная очистка кровель:

ул. Достоевского, 48;

ул. М.Карима, 3, 5, 6;

ул. Судоремонтная, 20;

ул. Благоварская, 25;

ул. Госпитальная, 22. 

Кировский район:

ул. Дуванский бульвар, 29;

ул. Авроры, 27/1;

ул. К.Марска, 25;

ул. Окт. революции, 77,77/1;

ул. Кирова, 40;

ул. Худайбердина,17;

ул. Мубарякова, 22/1;

ул. С.Перовской, 21/1;

Ул. С.Перовской, 13/1.

Демский район:

ул.  Левитана, 9а;

 ул.Дагестанская,13/2;

ул. Центральная,6/1,38,40,42,44;

ул. Рядовая,13,15;

ул. Островского,16/1.

Калининский район:

Первомайская, 81/1,83

Кольцевая, 134/1, 138/1, 180

Машиностроителей, 4/1

Интернациональная, 139

Б. Хмельницкого, 57/1

Касимовская, 14, 14/1

С. Богородская, 11, 11а, 13

Транспортная, 30/5, 30/2

Победы, 10, 10а

График очистки кровель:

Черниковская, 61,63,65,

Машиностроителей, 13

Первомайская, 70/1,71,

Кольцевая, 134/1,138/1,

Кремлевская, 19,

40 лет Октября, 12а

Интернациональная, 179/2,179/1,185/1

Сосновская, 42а, 40, 42, 46

Мебельная, 1,2,3,4

Индустриальное шоссе, 123,125

Победы, 9/1,9/2,

 А. Невского, 10

Советский район:

П.Октября 48/1,11,

Кирова 101/1,

Ленина 97/1,

Цюрупы 110/1,

8 Марта 5/1,

Бессонова 33,

Менделеева 152,150/2,150/3,

Р.Зорге 36/1,

Х. Давлетшиной, 16,

Ст. Злобина, 38/2.

Советский район:

пр. Октября, 48/2,

ул. Айская 64/4, 91,

Ленина 97/2, Миасская 26,

И. Якутова 12,

С. Халтурина, 49,

 Бессонова, 35,

 Менделеева 148/3,150/5, 150,

Р. Зорге 40/2,

 Д. Киекбаева, 9, 11.

Орджоникидзевский район:

бульвар Славы, 5, 16,

ул. Кольцевая, 26, 59, 98,

Вологодская, 52,

Борисоглебская, 20/1,

Интернациональная, 1,

Ш. Руставели, 19,

 Блюхера, 8/1,

Пионерская, 20,

 Вологодская, 78.

Октябрьский район:

Р. Зорге, 31/2, 49/1,

Комсомольская, 125, 125/1, 127,

Шафиева, 33, 39, 41, 43, 43/1,

Российская, 104, 104/1, 106, 106/1, 108,

 Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11,

Менделеева, 211, 211/1,

бульвар Тюлькина, 7/2, 7/3; 

мкр. Сипайлово –

 М. Жукова, 17б, 23,

М. Рыльского, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 24/2, 14/1,

Ю. Гагарина 52, 52/1, 54,

 А. Королева, 4.

 

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПОЛЕЗНО

29.01.2017
Где будут чистить снег в Уфе 30 января
График уборки опубликован администрацией города.

27.01.2017
Администрация Уфы сообщила, где будут чистить снег 28 января
Опубликован график очистки снега во дворах.

26.01.2017
Страховые компании Уфы требуют с владельцев авто деньги
Оказалось, что многие автомобилисты не знают Закона об ОСАГО.

25.01.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 26 января
График опубликовала мэрия Уфы.

23.01.2017
Куда сдавать разные виды отходов в Уфе
В рамках года экологии журналисты выяснили, как действовать, если вы решили проявить экологическую сознательность.

23.01.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 24 января
Мэрия города опубликовала график очистки от снега дворовых территорий.

20.01.2017
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января
В каких дворах уберут и вывезут снег?

19.01.2017
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 20 января
Автовладельцев просят переставить свои автомобили на время - с 9.00 до 17.00 часов.

18.01.2017
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 19 января
Администрация города публикует график уборки дворов и наледи с крыш.

17.01.2017
Минздрав Башкирии объявил о приеме документов на бесплатное ЭКО
В 2017 году запланировано 1,5 тысячи таких процедур.

17.01.2017
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 18 января
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

16.01.2017
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 17 января
Всего будет очищено более 80-ти придомовых территорий.

13.01.2017
Где будут убирать снег в Уфе 14 января
Снег будут убирать с 09:00 до 17:00.

12.01.2017
Где в Уфе будут чистить дворы от снега 13 января
Администрация города публикует график уборки дворов.

09.01.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 10 января
График очистки дворовых территорий опубликовала администрация города.

01.01.2017
Какие новые законы вступают в силу с 1 января
В 2017 году в России будут упрощены правила регистрации недвижимости, появятся новые сборы и электронные услуги.

23.12.2016
Как защитить себя от гриппа?
Медиакорсеть подготовило инструкцию по применению от вируса.

08.12.2016
В эти выходные во всех районах Уфы пройдут ярмарки
Сельскохозяйственную продукцию жители города смогут купить в своем районе.

03.12.2016
В Уфе предупредили о правилах использования новогодней пиротехники
Администрация города напомнила, где и как можно запускать праздничные фейерверки

  
ФОТОФАКТ
Житель Уфы обеспокоен вырубкой «Кошкиного леса»

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"