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31 января, вторник
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Где уберут снег во дворах Уфы 31 января// 30.01.2017
Владельцев автомашин просят убрать свои автомобили на время уборки снега.
Фото: Кристина Дейнеко
На официальном сайте администрации Уфы опубликовали адреса очистки снега на вторник, 31 января.
Ленинский район:
ул. Зенцова, 77;
ул. Ленина, 21;
ул. Пожарского, 261;
ул. Лесозаводская, 1а.
комплексная очистка кровель:
ул. Достоевского, 48;
ул. М.Карима, 3, 5, 6;
ул. Судоремонтная, 20;
ул. Благоварская, 25;
ул. Госпитальная, 22.
Кировский район:
ул. Дуванский бульвар, 29;
ул. Авроры, 27/1;
ул. К.Марска, 25;
ул. Окт. революции, 77,77/1;
ул. Кирова, 40;
ул. Худайбердина,17;
ул. Мубарякова, 22/1;
ул. С.Перовской, 21/1;
Ул. С.Перовской, 13/1.
Демский район:
ул. Левитана, 9а;
ул.Дагестанская,13/2;
ул. Центральная,6/1,38,40,42,44;
ул. Рядовая,13,15;
ул. Островского,16/1.
Калининский район:
Первомайская, 81/1,83
Кольцевая, 134/1, 138/1, 180
Машиностроителей, 4/1
Интернациональная, 139
Б. Хмельницкого, 57/1
Касимовская, 14, 14/1
С. Богородская, 11, 11а, 13
Транспортная, 30/5, 30/2
Победы, 10, 10а
График очистки кровель:
Черниковская, 61,63,65,
Машиностроителей, 13
Первомайская, 70/1,71,
Кольцевая, 134/1,138/1,
Кремлевская, 19,
40 лет Октября, 12а
Интернациональная, 179/2,179/1,185/1
Сосновская, 42а, 40, 42, 46
Мебельная, 1,2,3,4
Индустриальное шоссе, 123,125
Победы, 9/1,9/2,
А. Невского, 10
Советский район:
П.Октября 48/1,11,
Кирова 101/1,
Ленина 97/1,
Цюрупы 110/1,
8 Марта 5/1,
Бессонова 33,
Менделеева 152,150/2,150/3,
Р.Зорге 36/1,
Х. Давлетшиной, 16,
Ст. Злобина, 38/2.
Советский район:
пр. Октября, 48/2,
ул. Айская 64/4, 91,
Ленина 97/2, Миасская 26,
И. Якутова 12,
С. Халтурина, 49,
Бессонова, 35,
Менделеева 148/3,150/5, 150,
Р. Зорге 40/2,
Д. Киекбаева, 9, 11.
Орджоникидзевский район:
бульвар Славы, 5, 16,
ул. Кольцевая, 26, 59, 98,
Вологодская, 52,
Борисоглебская, 20/1,
Интернациональная, 1,
Ш. Руставели, 19,
Блюхера, 8/1,
Пионерская, 20,
Вологодская, 78.
Октябрьский район:
Р. Зорге, 31/2, 49/1,
Комсомольская, 125, 125/1, 127,
Шафиева, 33, 39, 41, 43, 43/1,
Российская, 104, 104/1, 106, 106/1, 108,
Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11,
Менделеева, 211, 211/1,
бульвар Тюлькина, 7/2, 7/3;
мкр. Сипайлово –
М. Жукова, 17б, 23,
М. Рыльского, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 24/2, 14/1,
Ю. Гагарина 52, 52/1, 54,
А. Королева, 4.
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