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Страховые компании Уфы требуют с владельцев авто деньги// 26.01.2017
Оказалось, что многие автомобилисты не знают Закона об ОСАГО.
Автовладельцы начали получать иски от своих страховых компаний. Дело в том, что при аварии по закону об ОСАГО виновник обязан в пятидневный срок передать в свою страховую компанию европротокол. Многие автомобилисты не знают об этом.
Новые поправки в закон вступили в силу в 2014 году. И уже в конце 2016 года уфимцы стали получать иски. Кроме того, это не единственные изменения в 14 статье. Самое свежее новшество — это пункт "к". Согласно ему, если страхователь при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставил страховщику недостоверные сведения, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии, то страховая компания вправе потребовать с клиента денежное взыскание.
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