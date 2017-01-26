Страховые компании Уфы требуют с владельцев авто деньги

Кристина ДЕЙНЕКО

Оказалось, что многие автомобилисты не знают Закона об ОСАГО.

Автовладельцы начали получать иски от своих страховых компаний. Дело в том, что при аварии по закону об ОСАГО виновник обязан в пятидневный срок передать в свою страховую компанию европротокол. Многие автомобилисты не знают об этом.

- Согласно закону об ОСАГО, статья 14 пункт "ж ", в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников полиции виновник ДТП должен направить страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, экземпляр заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии в течение пяти рабочих дней со дня аварии, - поясняет юрист Рустем Тухбатуллин. – Если этого не происходит, то страховая компания потерпевшего взыскивает средства со страховой компании виновника, а те, в свою очередь с виновника ДТП.

Новые поправки в закон вступили в силу в 2014 году. И уже в конце 2016 года уфимцы стали получать иски. Кроме того, это не единственные изменения в 14 статье. Самое свежее новшество — это пункт "к". Согласно ему, если страхователь при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставил страховщику недостоверные сведения, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии, то страховая компания вправе потребовать с клиента денежное взыскание.