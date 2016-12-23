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Как защитить себя от гриппа?

Кристина ДЕЙНЕКО // 23.12.2016
Медиакорсеть подготовило инструкцию по применению от вируса.

Фото: pixabay

В России, в том числе и Башкирии официально объявили об эпидемии гриппа. Пик заболеваемости, как правило, приходится на январь-февраль. ИА Медиакорсеть подготовило иструкцию. Эти советы помогут Вам снизить риск заражения вирусом. 

 

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