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ПОЛЕЗНО
Как защитить себя от гриппа?// 23.12.2016
Медиакорсеть подготовило инструкцию по применению от вируса.
Фото: pixabay
В России, в том числе и Башкирии официально объявили об эпидемии гриппа. Пик заболеваемости, как правило, приходится на январь-февраль. ИА Медиакорсеть подготовило иструкцию. Эти советы помогут Вам снизить риск заражения вирусом.
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