Где в Уфе едят VIPы?

"Медиакорсеть" попыталась понять секрет успеха лучшего ресторана Уфы по версии Trip-advisor.

Открыть успешный ресторан - только на первый взгляд просто.

Десятки мелких ресторанов и кафе в Уфе закрываются буквально через несколько лет после открытия. Однако некоторые очень неплохо держат марку. В чем секрет их успеха и так ли он велик, как кажется на первый взгляд, попыталась понять корреспондент "Медиакорсети".

В качестве первой площадки для исследования был выбран лидер по версии сайта Trip Advisor - ресторан русской авторской кухни "Щепка".

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