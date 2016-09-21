|
21 сентября, среда
|
ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?// 21.09.2016
"Медиакорсеть" попыталась понять секрет успеха лучшего ресторана Уфы по версии Trip-advisor.
Открыть успешный ресторан - только на первый взгляд просто.
Десятки мелких ресторанов и кафе в Уфе закрываются буквально через несколько лет после открытия. Однако некоторые очень неплохо держат марку. В чем секрет их успеха и так ли он велик, как кажется на первый взгляд, попыталась понять корреспондент "Медиакорсети".
В качестве первой площадки для исследования был выбран лидер по версии сайта Trip Advisor - ресторан русской авторской кухни "Щепка".
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
21.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Прокуратура признала обыски МВД на предприятиях ЖКХ Уфы незаконными
21.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии болезни органов дыхания приводят к смерти чаще, чем в России
21.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Общественники Нефтекамска обратились к Путину после выборов
21.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейских будут судить за краденую технику
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте