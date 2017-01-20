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20 января, пятница
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ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января// 20.01.2017
В каких дворах уберут и вывезут снег?
В пресс-службе администрации города опубликовали график очистки дворов и кровель. Власти просят горожан убрать свои автомобили с 09:00 до 17:00 для качественной уборки территории.
21 января очистка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам:
В Октябрьском районе
В Демском районе
В Калининском районе
Очистка дворов:
Очистка кровель:
В Ленинском районе
Очистка дворов:
Очистка кровель:
В Советском районе
В Кировском районе
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