Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января

Злата ЗУКОВИЧ

В каких дворах уберут и вывезут снег?

В пресс-службе администрации города опубликовали график очистки дворов и кровель. Власти просят горожан убрать свои автомобили с 09:00 до 17:00 для качественной уборки территории.

21 января очистка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам:

В Октябрьском районе

М.Жукова, 11Б, 13, 15

М. Рыльского, 8/1, 8/2

Б.Бикбая, 19

Набережная р.Уфы, 41, 41/1, 41/2

Н.Ковшовой, 10

Ак.Королева, 10/7

Шафиева, 8/1, 25, 27, 27/1

Р.Зорге, 52, 52/1, 54

Российская, 47, 78/1, 78/2, 163/2, 163/3, 163/4

Менделеева, 213, 213/2

В Демском районе

Правды,10а, 15

Мусоргского,15а

Ухтомского,26/2

Правды,25/2

В Калининском районе

Очистка дворов:

Интернациональная, 85, 87, 89, 91, 119, 121,151,153

Вологодская, 24, 26

Гвардейская, 54/1,51/2

С.Богородская, 15

Транспортная, 34/4,34/3,

Мушникова, 10

Шумавцова, 13,

Маяковского, 13

Очистка кровель:

Интернациональная, 119,121,

Свободы, 8

Первомайская, 63,63а,

Черниковская, 1, 3,

Калинина, 82, 82а

Вострецова, 4,4/1

Черниковская, 50,

Б. Хмельницкого, 61

Восточная, 32

Т.Янаби, 81, 81а

Шумавцова, 13,

Маяковского, 13

В Ленинском районе

Очистка дворов:

ул. Чернышевского, 63;

ул. Достоевского, 73;

ул. Союзная, 35/1;

ул. Гафури, 29, 27/1.

Очистка кровель:

ул. Чернышевского, 65, 79, 83;

ул. Ахметова, 277А;

ул. Султанова, 49.

В Советском районе

П.Октября 22/2,

Ленина 144,148,

Достоевского 97/1,

П.Октября 3/1,

П.Октября 14/2,

Губайдуллина 25,25/1,25/2,

П.Октября 39.

В Кировском районе