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Где будут чистить дворы от снега в Уфе 20 января
Злата ЗУКОВИЧ // 19.01.2017
Автовладельцев просят переставить свои автомобили на время - с 9.00 до 17.00 часов.
В пресс-службе администрации Уфы опубликовали график чистки дворов и кровель во всех районах города. Итак, в пятницу, 20 января, снег будут чистить по следующим адресам.
В Октябрьском районе
- Ю.Гагарина, 17, 19
- Б.Бикбая, 23/2
- Ак.Королева, 29, 29/1, 29/2
- Набережная р.Уфы, 1/1, ½, 1/3, 47
- Ак.Королева, 10/6
- Шафиева, 4, 6, 8, 28
- проспект Октября, 65, 106, 106/1, 106/2, 106/3, 108
- Лесотехникума, 32, 32/1, 34, 34/1
- Российская, 74, 74/1, 76, 76/1, 78
- Лесной проезд, 8, 8/1, 8/2
- Р.Зорге, 23
В Демском районе
- Правды,10,11
- Мусоргского,9
- Ухтомского,24,14/5,14/6
В Калининском районе
- Машиностроителей, 13/1,
- Коммунаров, 4
- Интернациональная, 93,95, 95/1, 147,149
- Кольцевая, 198,
- Вологодская, 23, 21
- Сельская, 8,8/1
- С.Богородская, 29, 39
- Т.Янаби, 53/2,
- Ферина, 20/2,20/1
- Первомайская, 53,55
График очистки кровель:
- Машиностроителей, 13/1,
- Коммунаров, 4,6,3
- Интернациональная, 85,87,89,91,151,153
- Черниковская, 48,
- Б. Хмельницкого, 59
- Восточная, 30
- Т.Янаби, 77, 79
- Первомайская, 53,55
В Орджоникидзевском районе
- Первомайская, 9а,
- пр. Октября, 93/3, 93/4,
- Борисоглебская, 28, 28/2,
- Свободы, 27,
- А. Невского, 30,
- Ш. Руставели, 37/1,
- Нежинская, 11,
- Архитектурная, 5,
- Российская, 44,
- бульвар Славы, 15,
- Блюхера, 15/1,
- Блюхера, 27/1,
- Вологодская, 79.
В Ленинском районе
Очистка дворов:
- ул. Аксакова, 48;
- ул. Достоевского, 73/1;
- ул. Летчиков, 8/1;
- ул. Гафури, 27, 27/2.
Очистка кровель и козырьков жилых домов от снега:
- ул. Чернышевского, 63;
- ул. Достоевского, 73.
В Советском районе
- П.Октября 40,
- П.Октября 22/2,
- Революционная 80/1,
- Ленина 150/1,
- 50 лет Октября 20,
- П.Октября 3,
- Мингажева 129,
- П.Октября 14/1,
- Губайдуллина 21/3,23,23/1,
- П.Октября 43/1
- С. Агиша 22/1, 22.
В Кировском районе
- ул. Менделеева, 120;
- ул. Батырская, 10,10/1;
- ул. Коммунистическая, 22;
- ул. Советская, 11, 13/15;
- ул. Кавказская, 6/9, 6/10, 8/9;
- ул. Салавата, 11/1;
- ул. Рабкоров, 22/2;
- ул. Авроры, 5/9, 5/10;
- ул. С. Перовской, 15.
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