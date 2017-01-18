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Где будут чистить дворы от снега в Уфе 19 января

Злата ЗУКОВИЧ // 18.01.2017
Администрация города публикует график уборки дворов и наледи с крыш.

Снег 19 января планируют убрать по следующим адресам:

В Ленинском районе

  • ул. Коммунистическая, 35, 37;
  • ул. Революционная, 34/1;
  • ул. Летчиков, 8;
  • ул. Гафури, 25/1;
  • ул. Свердлова, 42.

Комплексная очистка кровель:

  • ул. Аксакова, 48;
  • ул. Достоевского, 73/1;
  • Запорожский переулок, 1;
  • ул. Свердлова, 37 (4 корп.);
  • ул. Рижская, 7.

В Орджоникидзевском районе:

  • Комарова, 38,
  • пр. Октября, 93/1, 93/2,
  • Б. Хмельницкого, 70,
  • Борисоглебская, 26, 26/2,
  • Ш. Руставели, 23/2,
  • Нежинская, 15,
  • Маяковского, 21,
  • бульвар Славы, 11,
  • Блюхера, 30,
  • Блюхера, 27,
  • Российская, 42,
  • А. Невского, 26а.

В Калининском районе:

  • Первомайская, 84/1, 84/2
  • Интернациональная, 101, 103, 103/1, 179/3,179/2
  • Кольцевая, 170, 172
  • Гвардейская, 60,62
  • Ферина, 8, 8/1
  • Транспортная, 36/1,36/2,36/3
  • Ульяновых, 26,
  • Шумавцова, 11

График очистки кровель:

  • Первомайская,85,87,87/1,89
  • Интернациональная, 93,95,95/1, 149, 163
  • Черниковская, 7,10, 44, 46
  • Семашко,24
  • С.Богородская, 19, 196,21
  • Ульяновых, 26,
  • Шумавцова, 11

В Октябрьском районе:

  • Б.Бикбая, 22, 26, 27, 29
  • Ю.Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53
  • М.Рыльского, 17
  • Парковая, 8/1, 10, 12
  • Р.Зорге, 48/1, 48/2, 50/1
  • Лесотехникума, 22, 24, 26, 28, 30
  • Российская, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 94/2, 98, 98/1, 100, 102
  • Лесной проезд, 6, 6/1, 6/2, 6/3

В Советском районе:

  • П.Октября 40/1,
  • Айская 60/1,
  • Ленина 150/2,
  • Революционная 49,
  • Б.Кадомцевых 14,
  • Мингажева 127/1,
  • П.Октября 14,
  • Губайдуллина 19/5,21,21/2,
  • Р.Зорге 28/1,
  • С. Агиша, 14/1.

В Демском районе:

  • Правды,8а,
  • Мусоргского,9а,
  • Ухтомского,11, 22,
  • Левитана,14/6, 14/7.

В Кировском районе:

  • ул. Менделеева, 118/1,
  • ул. Батырская, 8/1,
  • ул. Свердлова,47,
  • ул. Менделеева, 5/1,
  • ул. Коммунистическая, 54,
  • ул. Мубарякова, 22,
  • ул. Авроры, 5/3, 5/4
  • ул. Степана Кувыкина 19; 19А.
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