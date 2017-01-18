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ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 19 января
Злата ЗУКОВИЧ // 18.01.2017
Администрация города публикует график уборки дворов и наледи с крыш.
Снег 19 января планируют убрать по следующим адресам:
В Ленинском районе
- ул. Коммунистическая, 35, 37;
- ул. Революционная, 34/1;
- ул. Летчиков, 8;
- ул. Гафури, 25/1;
- ул. Свердлова, 42.
Комплексная очистка кровель:
- ул. Аксакова, 48;
- ул. Достоевского, 73/1;
- Запорожский переулок, 1;
- ул. Свердлова, 37 (4 корп.);
- ул. Рижская, 7.
В Орджоникидзевском районе:
- Комарова, 38,
- пр. Октября, 93/1, 93/2,
- Б. Хмельницкого, 70,
- Борисоглебская, 26, 26/2,
- Ш. Руставели, 23/2,
- Нежинская, 15,
- Маяковского, 21,
- бульвар Славы, 11,
- Блюхера, 30,
- Блюхера, 27,
- Российская, 42,
- А. Невского, 26а.
В Калининском районе:
- Первомайская, 84/1, 84/2
- Интернациональная, 101, 103, 103/1, 179/3,179/2
- Кольцевая, 170, 172
- Гвардейская, 60,62
- Ферина, 8, 8/1
- Транспортная, 36/1,36/2,36/3
- Ульяновых, 26,
- Шумавцова, 11
График очистки кровель:
- Первомайская,85,87,87/1,89
- Интернациональная, 93,95,95/1, 149, 163
- Черниковская, 7,10, 44, 46
- Семашко,24
- С.Богородская, 19, 196,21
- Ульяновых, 26,
- Шумавцова, 11
В Октябрьском районе:
- Б.Бикбая, 22, 26, 27, 29
- Ю.Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53
- М.Рыльского, 17
- Парковая, 8/1, 10, 12
- Р.Зорге, 48/1, 48/2, 50/1
- Лесотехникума, 22, 24, 26, 28, 30
- Российская, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 94/2, 98, 98/1, 100, 102
- Лесной проезд, 6, 6/1, 6/2, 6/3
В Советском районе:
- П.Октября 40/1,
- Айская 60/1,
- Ленина 150/2,
- Революционная 49,
- Б.Кадомцевых 14,
- Мингажева 127/1,
- П.Октября 14,
- Губайдуллина 19/5,21,21/2,
- Р.Зорге 28/1,
- С. Агиша, 14/1.
В Демском районе:
- Правды,8а,
- Мусоргского,9а,
- Ухтомского,11, 22,
- Левитана,14/6, 14/7.
В Кировском районе:
- ул. Менделеева, 118/1,
- ул. Батырская, 8/1,
- ул. Свердлова,47,
- ул. Менделеева, 5/1,
- ул. Коммунистическая, 54,
- ул. Мубарякова, 22,
- ул. Авроры, 5/3, 5/4
- ул. Степана Кувыкина 19; 19А.
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