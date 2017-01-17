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Минздрав Башкирии объявил о приеме документов на бесплатное ЭКО

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 17.01.2017
В 2017 году запланировано 1,5 тысячи таких процедур.

В Уфе начался прием документов на проведение бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Запись будет вестись по адресу: г.Уфа, ул. Цюрупы, 2, Поликлиника №1, каб. 214.  В 2017 году запланировано 1,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. В листе ожидания на данную процедуру стоят порядка двух тысяч женщин.

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