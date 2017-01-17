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Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 18 января

Злата ЗУКОВИЧ // 17.01.2017
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

Фото: Кристина Дейнеко

В пресс-службе администрации Уфы опубликовали график очистки от снега дворов  и кровель на 18 января. Снег уберут по следующим адресам:

В Калининском районе

График комплексной очистки придомовых территорий:

  • Машиностроителей, 13,
  • Первомайская, 43а, 65, 65а, 95
  • Интернациональная, 187/3,181/3
  • Ушакова, 56,
  • Плеханова, 11, 11/1, 13
  • Сельская, 4,6
  • Т.Янаби, 51,53,53/1, 61, 63

График очистки кровель:

  • Машиностроителей, 13
  • Первомайская, 43а, 91,
  • Интернациональная, 101,103,103/1,129,179/3, 179/2
  • Черниковская, 4,8
  • Орджоникидзе, 13, 13/1
  • Мечетлинская, 5
  • С.Богородская, 17,17а, 176.

В Орджоникидзевском районе

  • Кольцевая, 33
  • Блюхера, 28
  • пр. Октября, 97/1
  • Борисоглебская, 24
  • Ю. Гагарина, 4
  • Свободы, 38/1, 40
  • Нежинская, 17
  • Ульяновых, 31
  • Блюхера, 29
  • Львовсая, 5
  • Б. Хмельницкого, 68
  • А. Невского, 28
  • Ш. Руставели, 23.

В Демском районе

  • ул. Правды,13
  • Мусоргского,7
  • Правды,31/1, 25/1
  • Ухтомского,12

В Кировском районе

  • ул. Менделеева, 140,
  • ул. Степана Кувыкина 18,
  • ул. Гафури, 50, 52,
  • ул. Менделеева, 9/4;
  • ул. Кирова, 43, 43/1
  • ул. Мубарякова, 22/1,
  • ул. Авроры, 5
  • ул. Софьи Перовской, 11/3, 11/4, 11/5

В Октябрьском районе

  • М. Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, ¾
  • Б.Бикбая, 25, 25/1
  • Ю.Гагарина, 24, 24/2, 26, 26/2, 37/2, 39/1, 51
  • М.Рыльского, 11
  • Парковая, 6/2, 6/3, 8
  • Комсомольская, 131А, 133
  • проспект Октября, 60, 60/1
  • Лесотехникума, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • Российская, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 45/3, 92, 94, 96, 96/1, 96/2
  • Кл.Абрамовой, 2, 4, 6.

В Советском районе

  • П.Октября 40,
  • Революционная 80,
  • Цюрупы 120,
  • Б.Кадомцевых 12,
  • Мингажева 127,
  • П.Октября 12/2,
  • Губайдуллина 19,19/1,19/4,
  • Б.Кадомцевых 11,
  • С. Агиша, 16.

В Ленинском районе

Очистка дворов:

  •  ул. Аксакова, 93/1;
  • ул. Цюрупы, 93;
  • ул. Летчиков, 6;
  • ул. Гафури, 21, 25.

Также планируется комплексная очистка кровель:

  • ул. Коммунистическая, 35, 37;
  • ул. Ленина, 47;
  • ул. Рычкова, 17;
  • ул. Свердлова, 42
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