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17 января, вторник
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ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 18 января// 17.01.2017
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.
Фото: Кристина Дейнеко
В пресс-службе администрации Уфы опубликовали график очистки от снега дворов и кровель на 18 января. Снег уберут по следующим адресам:
В Калининском районе
График комплексной очистки придомовых территорий:
График очистки кровель:
В Орджоникидзевском районе
В Демском районе
В Кировском районе
В Октябрьском районе
В Советском районе
В Ленинском районе
Очистка дворов:
Также планируется комплексная очистка кровель:
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