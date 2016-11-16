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Что делать родителям, если они опасаются, что ребенок покончит с собой// 16.11.2016
По мнению экспертов, мамы и папы должны сделать два важных шага.
Фото: politikus.ru
Если родители опасаются, что их ребенок может совершить суицид, они должны предпринять два важных действия. Так считают участники круглого стола по профилактике самоубийств, который прошел в Уфе.
2 - Практических рекомендаций для решения проблемы эксперты родителям не дают. Они советуют обращаться напрямую в Республиканский центр психотерапевтической помощи. Детей с суицидальными наклонностями, как заверили представители организации, там принимают вне очереди и абсолютно бесплатно.
Но все-таки самое важное - не терять связь со своим ребенком. Чтобы решить проблему роста суицидов в Башкирии, недостаточно блокировать опасные сайты. По мнению научного сотрудника Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ Ильи Демичева, корень зла лежит намного глубже.
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