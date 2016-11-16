16 ноября, среда
ПОЛЕЗНО

Что делать родителям, если они опасаются, что ребенок покончит с собой

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.11.2016
По мнению экспертов, мамы и папы должны сделать два важных шага.

Фото: politikus.ru

Если родители опасаются, что их ребенок может совершить суицид, они должны предпринять два важных действия. Так считают участники круглого стола по профилактике самоубийств, который прошел в Уфе.
1 - Если ребенок состоит в группах сомнительного содержания в социальных сетях или просматривает соответствующие сайты, то ссылку на ресурс необходимо отправить в Роскомнадзор, для включения в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Решение о блокировке ресурса будет принято в течение недели.

2 - Практических рекомендаций для решения проблемы эксперты родителям не дают. Они советуют обращаться напрямую в Республиканский центр психотерапевтической помощи. Детей с суицидальными наклонностями, как заверили представители организации, там принимают вне очереди и абсолютно бесплатно.

Но все-таки самое важное - не терять связь со своим ребенком. Чтобы решить проблему роста суицидов в Башкирии, недостаточно блокировать опасные сайты. По мнению научного сотрудника Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ Ильи Демичева, корень зла лежит намного глубже.
- Суициды растут, потому что в обществе происходит разрыв социальных связей, - пояснил Демичев. - А это проявляется в том числе в том, что дети оказываются неизвестно где. Если ребенка можно прозомбировать, значит, что он или сам туда пошел, или его оттуда не вытащили. Проблема в том, что у молодого поколения нет положительных идеалов, а вместо этого происходит эстетизация смерти. Есть огромный пласт культуры в этом направлении, который навязывает эту эстетику. Все вместе это дает основания для девиантного поведения. А это будет проявляться в пьянстве, росте криминала и суицидах. И если социальные связи не укреплять и не формировать нужные идеалы, нет смысла создавать  отдельные рабочие группы, организации, не смотря на всю важность их работы.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПОЛЕЗНО

15.11.2016
«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск
Авиакомпания объявила о новых регулярных рейсах с 12 ноября.

14.11.2016
Жители Башкирии в 2017 году будут отдыхать 121 день
Из них 30 дней выпадет на праздничные дни.

11.11.2016
Как выбрать спутниковое телевидение в Башкирии
Как получить бесплатное оборудование от спутниковой компании и не обанкротиться.

09.11.2016
В Уфе расскажут всё про онлайн-кассы
Теперь данные о всех продажах в налоговую службу будут передаваться в режиме реального времени.

02.11.2016
В выходные уфимцев ждут на ярмарках
Ярмарки пройдут во всех районах города с 10.00 до 16.00.

01.11.2016
В Башкирии в 2017 году будет 30 праздничных нерабочих дней
На новогодние праздники нас ждут девять выходных.

31.10.2016
«Вконтакте» сменил дизайн и интерфейс сообществ
Разработчики «Вконтакте» презентовали очередное обновление социальной сети.

11.10.2016
Skype заговорил на русском языке
В Skype запустили функцию синхронного перевода русского языка.

06.10.2016
В ОНФ разработали памятку для пострадавших от коллекторов
Она поможет гражданам, про которых распространяется клевета в интернете.

21.09.2016
Где в Уфе едят VIPы?
"Медиакорсеть" попыталась понять секрет успеха лучшего ресторана Уфы по версии Trip-advisor.

01.09.2016
Вне конкуренции: Вездеход «Нерпа»
Началось серийное производство единственного в мире модульного вездехода «Нерпа».

19.08.2016
Сколько стоит Первое сентября?
Медиакорсеть посчитала, сколько стоит собрать первоклассника в школу.

09.08.2016
Что делать, если вы не можете попасть на прием к врачу
В Уфе новая общественная организация обещает помогать в решении проблем здравоохранения.

03.08.2016
Жара в Уфе может стать причиной сокращения рабочего дня
Согласно нормам СанПиНа работников могут раньше отправить домой, если в офисе жарко.

02.08.2016
С осени следующего года в Башкирии изменится механизм оплаты за отопление
В этом году платить собственники будут пока по старой схеме.

27.07.2016
Администрация Уфы опубликовала памятку о том, как не стать обманутым дольщиком
Информация размещена на официальном сайте города.

19.07.2016
Куда обращаться, если вы стали свидетелем экологического преступления
Прокуратура и «Русское географическое общество» разработали памятку для жителей республики.

15.07.2016
Какие транспортные компании Уфы могут официально перевозить пассажиров
«Медиакорсеть» публикует перечень легальных перевозчиков.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"