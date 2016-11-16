Что делать родителям, если они опасаются, что ребенок покончит с собой

Наталья КУЗНЕЦОВА

По мнению экспертов, мамы и папы должны сделать два важных шага.

Фото: politikus.ru

Если родители опасаются, что их ребенок может совершить суицид, они должны предпринять два важных действия. Так считают участники круглого стола по профилактике самоубийств, который прошел в Уфе.

1 - Если ребенок состоит в группах сомнительного содержания в социальных сетях или просматривает соответствующие сайты, то ссылку на ресурс необходимо отправить в Роскомнадзор, для включения в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Решение о блокировке ресурса будет принято в течение недели.

2 - Практических рекомендаций для решения проблемы эксперты родителям не дают. Они советуют обращаться напрямую в Республиканский центр психотерапевтической помощи. Детей с суицидальными наклонностями, как заверили представители организации, там принимают вне очереди и абсолютно бесплатно.

Но все-таки самое важное - не терять связь со своим ребенком. Чтобы решить проблему роста суицидов в Башкирии, недостаточно блокировать опасные сайты. По мнению научного сотрудника Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ Ильи Демичева, корень зла лежит намного глубже.

- Суициды растут, потому что в обществе происходит разрыв социальных связей, - пояснил Демичев. - А это проявляется в том числе в том, что дети оказываются неизвестно где. Если ребенка можно прозомбировать, значит, что он или сам туда пошел, или его оттуда не вытащили. Проблема в том, что у молодого поколения нет положительных идеалов, а вместо этого происходит эстетизация смерти. Есть огромный пласт культуры в этом направлении, который навязывает эту эстетику. Все вместе это дает основания для девиантного поведения. А это будет проявляться в пьянстве, росте криминала и суицидах. И если социальные связи не укреплять и не формировать нужные идеалы, нет смысла создавать отдельные рабочие группы, организации, не смотря на всю важность их работы.