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Где в Уфе уберут снег 17 февраля

Злата ЗУКОВИЧ // 16.02.2017
Опубликован график очистки дворов и кровель от снега на завтра.

В администрации города просят своевременно освобождать дворы от личного автотранспорта на время с 9.00 до 17.00 часов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд специализированной техники для расчистки территории. Снег уберут по следующим адресам:

Орджоникидзевский район

уборка дворов:

ул. М. Пинского, 6, Пекинская, 17, Калинина, 5, 51, Блюхера, 12/1, Суворова, 72, Российская, 17, 60б, Вологодская, 66, 68, Интернациональная, 27, проспект Октября, 178

очистка кровель домов:

ул. М. Пинского, 6, Пекинская, 17, Калинина, 51, Кольцевая, 115, 115/1, Блюхера, 12/1, Суворова, 72, Российская, 58, 60б, 1629 км, 6, Интернациональная, 27, Л. Толстого, 6, Кремлевская, 61.

Октябрьский район

уборка дворов

проспект Октября, 63/4, 63/5, 65/4, 65/5, 86/2, 86/3, ул. Парковая, 6/2, 6/3, 8, Комсомольская, 157, 159, Российская, 43/10, 43/11, 43/14, К. Абрамовой, 2, бульвар Тюлькина, 5, 5/1

очистка кровель домов:

проспект Октября, 64/1, 126/2, 144, ул. Шафиева, 12/1, 50 лет СССР, 29, 45/1

Сипайлово:

ул. Ю. Гагарина, 17, 19, Б. Бикбая, 23/2, А. Королева, 10/6, 29, 29/1, 29/2, Набережная реки Уфы, 1/1, 1/2, 1/3, 47.

Кировский район

ул. Г. Горбатова, 9, Свердлова, 56, Менделеева,7/1, Достоевского,112, Авроры, 11, 11/1а, Геологов, 51/2.

Советский район

проспект Октября, 24/2, 25/1, ул. Айская, 69/1, Пархоменко, 131, Ленина, 69, Владивостокская, 11/1, Бессонова, 3, Обская 16/1, 17, 18, 50 лет СССР 16, С. Агиша 10/1.

Калининский район

уборка дворов:

ул. Черниковская, 71, 73/1, Кольцевая, 132, 134, Орджоникидзе, 5, 7, 18/1, 18/2, Татышлинская, 2, 4, Ферина, 8, 8/1, Мушникова, 13/5, 17/4, Первомайская, 32, 38

очистка кровель домов:

ул. Первомайская, 38, 40, 82, 84, Черниковская, 1, 3, 5, 79, 79/1, 85, Интернациональная, 161, 165, Мечетлинская, 6, 7, Олимпийская, 4, Сельская Богородская, 17а, 17б, 49.

Ленинский район

уборка дворов:

ул. Гоголя, 80, Ленина, 74, Ахметова, 347, Коммунистическая, 16

очистка кровель домов:

ул. Султанова, 32, Ленина, 74, Пожарского, 301, Чернышевского, 14.

Демский район

уборка дворов:

ул. Дагестанская, 16, 16/1, Рядовая, 5, 5/1, 7, Центральная, 34, Островского,18, Грозненская, 71/3,71/4

очистка кровель домов:

ул. Таллинская, 14, Рядовая, 3, 5, Центральная, 34.

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