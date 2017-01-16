|
16 января, понедельник
|
ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 17 января// 16.01.2017
Всего будет очищено более 80-ти придомовых территорий.
Фото: Кристина Дейнеко
На официальном сайте администрации Уфы опубликован график очистки от снега дворов на 17 января. Всего планируется провести работы на 86 придомовых территориях.
Коммунальные службы просят горожан убрать с дворов автотранспорт.
Комплексная уборка запланирована по следующим адресам
Советский район
п. Октября 22,
п. Октября 22/1,
ул. Айская 60,
ул. Цюрупы 153,
ул. Пархоменко 97,
ул. Мингажева 125,
п.Октября 12/1,
ул. Губайдуллина 17,17/1,17/2,
ул. Р.Зорге 26/1, 38/2.
Ленинский район
ул. Аксакова, 85,
ул. Цюрупы, 91,
ул. Летчиков, 5/5,
ул. Пушкина, 35, 35/1,
ул. Султанова, 2.
Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи по следующим адресам:
ул. Цюрупы, 93,
ул. Рычкова, 16,
ул. Лесозаводская, 1а, 14а,
ул. Нехаева, 101, 126, 51, 71,
ул. Перевалочная, 22.
Кировский район:
ул. Менделеева, 112/2,
ул. Ст.Кувыкина, 14/3, 14/4, 14/5,
ул. Пушкина, 59/61,
ул. Достоевского 152/1; 152,
ул. Менделеева, 9/3
ул. Мубарякова 7/2,
ул. С.Перовской, 25/3,
ул. Ст.Кувыкина, 5/1.
Орджоникидзевский район:
ул. Комарова, 34,
пр. Октября, 150/2,
ул. Ульяновых, 21,
ул. А. Невского, 26,
ул. Блюхера, 42/1,
пр. Октября, 95,
бульвар Славы, 15,
ул. Российская, 50,
ул. Коммунаров, 59,
ул. Ш. Руставели, 17,
ул. Ю. Гагарина, 1, 3, 10.
Октябрьский район:
ул. М. Жукова, 2, 2/9, 2/10, 5, 7, 9
ул. Б. Бикбая, 23, 23/1
ул. Ю. Гагарина, 50, 50/1, 50/2
ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1
ул. Парковая, 4, 4/1, 6/1
ул. Р.Зорге, 44, 46
ул. Комсомольская, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 163, 163/1, 163/2, 163/3
ул. Российская, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3
бульвар Молодежный, 2, 6, 7, 8, 10
Калининский район:
ул. Интернациональная, 125/1, 125/2,
ул. 40 лет Октября, 16, 18
ул. С.Вострецова, 3,5
ул. Орджоникидзе, 11,13
ул. Гвардейская, 52,54
ул. Ферина, 6, 6/1
ул. Транспортная, 34,36
ул. Первомайская, 37,39
Также в Калининском районе будут очищены от снега и наледи кровли домов по следующим адресам:
ул. Интернациональная, 125/1, 125/2,
ул. Первомайская, 37,39, 65,65а, 88/1, 90/1,
ул. Черниковская, 2,
ул. Калинина, 84
ул. Орджоникидзе, 12,14, 19
ул. Б. Хмельницкого, 57
ул. Мечетлинская, 3
ул. Т.Янаби, 75а, 75б
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
16.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Видео: как делали вбросы на выборах в Башкирии
16.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейские нашли грабителя по лепесткам роз
16.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе зрители первыми увидят фильм «Три Икса. Мировое господство»
16.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии «Древпром» вновь занялся активной деятельностью
16.01.2017 // ПЕРСОНА
Семен Елистратов: Я же человек, а не робот
16.01.2017 // ПУЛЬС
«Жилстройинвест» сдал в эксплуатацию новый комплекс «Тихая роща»
16.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 17 января
16.01.2017 // СПОРТ
Семен Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы по шорт-треку
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте