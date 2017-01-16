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Где будут чистить дворы от снега в Уфе 17 января

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.01.2017
Всего будет очищено более 80-ти придомовых территорий.

Фото: Кристина Дейнеко

На официальном сайте администрации Уфы опубликован график очистки от снега дворов на 17 января. Всего планируется провести работы на 86 придомовых территориях.

Коммунальные службы просят горожан убрать с дворов автотранспорт.

Комплексная уборка запланирована по следующим адресам

Советский район

п. Октября 22,

п. Октября 22/1,

ул. Айская 60,

ул. Цюрупы 153,

ул. Пархоменко 97,

ул. Мингажева 125,

п.Октября 12/1,

ул. Губайдуллина 17,17/1,17/2,

ул. Р.Зорге 26/1, 38/2.

Ленинский район

ул. Аксакова, 85,

ул. Цюрупы, 91,

ул. Летчиков, 5/5,

ул. Пушкина, 35, 35/1,

ул. Султанова, 2.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи по следующим адресам:

ул. Цюрупы, 93,

ул. Рычкова, 16,

ул. Лесозаводская, 1а, 14а,

ул. Нехаева, 101, 126, 51, 71,

ул. Перевалочная, 22.  

Кировский район:

ул. Менделеева, 112/2,

ул. Ст.Кувыкина, 14/3, 14/4, 14/5,

ул. Пушкина, 59/61,

ул. Достоевского 152/1; 152,

ул. Менделеева, 9/3

ул. Мубарякова 7/2,

ул. С.Перовской, 25/3,

ул. Ст.Кувыкина, 5/1.

Орджоникидзевский район:

ул. Комарова, 34,

 пр. Октября, 150/2,

ул. Ульяновых, 21,

ул. А. Невского, 26,

ул. Блюхера, 42/1,

пр. Октября, 95,

бульвар Славы, 15,

ул. Российская, 50,

ул. Коммунаров, 59,

ул. Ш. Руставели, 17,

ул. Ю. Гагарина, 1, 3, 10. 

Октябрьский район:

ул. М. Жукова, 2, 2/9, 2/10, 5, 7, 9

ул. Б. Бикбая, 23, 23/1

ул. Ю. Гагарина, 50, 50/1, 50/2

ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1

ул. Парковая, 4, 4/1, 6/1

ул. Р.Зорге, 44, 46

ул. Комсомольская, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 163, 163/1, 163/2, 163/3

ул. Российская, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3

бульвар Молодежный, 2, 6, 7, 8, 10

Калининский район:

ул. Интернациональная, 125/1, 125/2,

ул. 40 лет Октября, 16, 18

ул. С.Вострецова, 3,5

ул. Орджоникидзе, 11,13

ул. Гвардейская, 52,54

ул. Ферина, 6, 6/1

ул. Транспортная, 34,36

ул. Первомайская, 37,39

Также в Калининском районе будут очищены от снега и наледи кровли домов по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 125/1, 125/2,

ул. Первомайская, 37,39, 65,65а, 88/1, 90/1,

ул. Черниковская, 2,

 ул. Калинина, 84

ул. Орджоникидзе, 12,14, 19

ул. Б. Хмельницкого, 57

ул. Мечетлинская, 3

ул. Т.Янаби, 75а, 75б

 

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