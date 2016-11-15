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«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск

Кристина ДЕЙНЕКО // 15.11.2016
Авиакомпания объявила о новых регулярных рейсах с 12 ноября.

Фото: Кристина Дейнеко

В уфимском аэропорту открылись новые субсидированные рейсы, теперь пассажирам «КрасАвиа» стали доступны Омск  и Красноярск. Первый самолет прибыл в Уфу с необычными пассажирами на борту.

Первый рейс «оседлали» споттеры из Омска. Что такое споттинг, Медиакорсети рассказал уфимский фотограф Максим Штурм:

- Споттинг – это изначально наблюдение и учет самолетов. Но лично для меня, это скорее всего просто охота за красивыми кадрами самолетов.

Разумеется, новый рейс интересен не только для споттеров, а для всех, кому надо быстро и по оптимальной цене полететь в Омск. Полет в одну сторону по минимальному тарифу обойдется примерно в  2 300 руб (без учёта сборов). И этому есть объективная причина.

 -Рейсы субсидируются из бюджета, поэтому стоимость билетов не высока и сопоставима с ценой билета на проезд в автобусе или поезде. При этом скорость передвижения и комфорт при перелете гораздо выше, чем на альтернативных видах транспорта, - пояснила пресс-секретарь авиакомпании «КрасАвиа» Анастасия Якименко

Полеты по направлению Омск-Уфа-Омск будут совершаться  раз в неделю на самолете ЯК-42 вместимостью 110 человек. Это воздушное судно отвечает всем современным  требованиям, прежде всего по комфорту для пассажиров, низкому расходу топлива и низкому уровню шума.  

Компания «КрасАвиа», кроме полетов в Омск, организовала рейсы для жителей Башкирии и в другие сибирские города: Красноярск, Ноябрьск и Когалым. 

- Аэропорт «Уфа» давно реализует программу региональных перевозок, и открытие новых маршрутов. Немало важно то, что это прямой рейс, то есть пассажирам, вылетающим из Уфы, не нужно делать пересадку в Москве, - рассказал руководитель службы маркетинга аэропорта «Уфа» Денис Никитин. - Пассажиры смогут сэкономить не только средства, но и время пребывания в воздухе. Ранее авиакомпания выполняла в нашем аэропорту вахтовые перевозки. Сейчас благодаря успешным переговорам мы заводим регулярные зимние рейсы в Омск, Ноябрьск и Когалым, - сообщил руководитель службы маркетинга аэропорта "Уфа" Денис Никитин. -  Рейсы будут выполняться раз в неделю.

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