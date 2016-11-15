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«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск// 15.11.2016
Авиакомпания объявила о новых регулярных рейсах с 12 ноября.
Фото: Кристина Дейнеко
В уфимском аэропорту открылись новые субсидированные рейсы, теперь пассажирам «КрасАвиа» стали доступны Омск и Красноярск. Первый самолет прибыл в Уфу с необычными пассажирами на борту.
Первый рейс «оседлали» споттеры из Омска. Что такое споттинг, Медиакорсети рассказал уфимский фотограф Максим Штурм:
- Споттинг – это изначально наблюдение и учет самолетов. Но лично для меня, это скорее всего просто охота за красивыми кадрами самолетов.
Разумеется, новый рейс интересен не только для споттеров, а для всех, кому надо быстро и по оптимальной цене полететь в Омск. Полет в одну сторону по минимальному тарифу обойдется примерно в 2 300 руб (без учёта сборов). И этому есть объективная причина.
-Рейсы субсидируются из бюджета, поэтому стоимость билетов не высока и сопоставима с ценой билета на проезд в автобусе или поезде. При этом скорость передвижения и комфорт при перелете гораздо выше, чем на альтернативных видах транспорта, - пояснила пресс-секретарь авиакомпании «КрасАвиа» Анастасия Якименко.
Полеты по направлению Омск-Уфа-Омск будут совершаться раз в неделю на самолете ЯК-42 вместимостью 110 человек. Это воздушное судно отвечает всем современным требованиям, прежде всего по комфорту для пассажиров, низкому расходу топлива и низкому уровню шума.
Компания «КрасАвиа», кроме полетов в Омск, организовала рейсы для жителей Башкирии и в другие сибирские города: Красноярск, Ноябрьск и Когалым.
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