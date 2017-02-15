15 февраля, среда
ПОЛЕЗНО

Мэрия опубликовала график уборки дворов Уфы на 16 февраля

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 15.02.2017
На время уборки снега автовладельцев просят убрать свои автомобили.

Фото: Кристина Дейнеко

16 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам. На время уборки снега с 9,00 до 17,00 автовладельцев просят убрать свои автомобили.

Орджоникидзевский район:

уборка дворов:

ул. Космонавтов, 5,

 Борисоглебская, 21/1,

Калинина, 3,

Репина, 4,

Кольцевая, 201/4,

 Блюхера, 12,

Свободы, 27/1,

А. Макарова, 14/1,

Интернациональная, 25,

бульвар Славы, 4,

проспект Октября, 162/1а;

очистка кровель домов:

 ул. Космонавтов, 5, 13,

 Борисоглебская, 28/1,

Кольцевая, 113, 113/1,

 Репина, 4,

Свободы, 27/1,

1629 км, 4,

 Интернациональная, 25,

Кремлевская, 55,

бульвар Славы, 4,

 проспект Октября, 162/1а.

Октябрьский район:

уборка дворов:

 ул. Шафиева, 12, 14,

 Р. Зорге, 31, 73, 73а, 74,

Комсомольская, 153, 153/1,

Российская, 43/7, 43/8, 45/3, 92, 94,

Лесной проезд, 6/1, 6/2, 6/3;

очистка кровель домов:

проспект Октября,63/2, 124/3, 136,

 ул. Парковая, 6/1,

50 лет СССР, 31,

Лесной проезд, 14;

мкр. Сипайлово

ул. Б.Бикбая, 22, 26, 27,29,

Ю. Гагарина, 28/1, 28/244/1, 46/2, 48, 53,

М. Рыльского, 17.

Кировский район:

ул. Г. Горбатова, 9,

Свердлова, 56,

Менделеева, 7/1,

Достоевского, 112,

Авроры, 11, 11/1а,

 Геологов, 51/2.

Советский район:

проспект Октября, 6/3, 24/1, 53,

ул. Айская, 69/1,

Пархоменко, 8, 131,

Левченко, 6, 8,

 Мингажева 158,

Обская, 14, 16,

С. Злобина, 46/6.

Калининский район:

уборка дворов:

 ул. Первомайская, 58, 58/1, 91, 93,

С. Вострецова, 8, 8/1,

Ушакова 70, 70/1, 72/1,

 Коммунальная, 5, 6,

Сельская Богородская 45, 47,

 Т. Янаби 49/2, 49/3,

Интернациональная, 77, 79;

очистка кровель домов:

 ул. Интернациональная, 133, 135,

 Кольцевая, 132, 134, 138, 140,

 К. Хакимова, 5, 6,

Черниковская, 46, 48, 50,

Майская, 7, 9а,

Коммунальная, 7, 8,

Сельская Богородская, 45, 47,

Ульяновых, 26,

Шумавцова, 1,

Индустриальное шоссе 123, 125.

Ленинский район:

уборка дворов:

ул. Гоголя, 53,

Ленина, 72,

Летчиков, 4/1,

Султанова, 8,

 Нуриманова, 1/1

 очистка кровель домов:

 ул. Султанова, 30,

Ленина, 72,

Пожарского, 299,

 Лесопильная, 29,

 Аральская, 30.

Демский район:

уборка дворов:

ул. Дагестанская 17/1,

 Мусоргского7,

Правды 4/1, 8/1,

Островского 18/1,

 Левитана 36;

очистка кровель домов:

ул. Таллинская 28/1,

М. Джалиля, 10,

 Центральная, 22, 22а.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПОЛЕЗНО

13.02.2017
Где уберут снег 14 февраля в Уфе?
Стало известно, в каких дворах Уфы проведут работы по уборке снега.

12.02.2017
В Башкирии судебные приставы увеличили часы приема граждан
Установлены дополнительные часы приема.

10.02.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 11 февраля
Администрация города разместила график уборки снега.

09.02.2017
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 10 февраля
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

09.02.2017
В Уфе завершится школьная олимпиада «Высшая проба»
Преподаватели Высшей школы экономики прочтут для учащихся лекции.

08.02.2017
В мэрии Уфы предупредили, в каких дворах снег будут чистить 9 февраля
Администрация просит на время уборки снега с 9.00 до 17.00 убрать автомобили.

07.02.2017
Мэрия Уфы опубликовала график уборки снега во дворах 8 февраля
Граждан просят убрать автомобили с придомовых территорий.

03.02.2017
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?
В администрации просят автомобилистов убрать на время работ автомобили.

02.02.2017
Как жители Башкирии будут отдыхать в феврале и марте
Жители страны будут отмечать День защитника Отечества и Международный женский день.

02.02.2017
В Башкирии с 1 февраля паспорта можно получить в офисах МФЦ
Ранее там можно было только сдать документы.

01.02.2017
В Уфе еще неделю можно ходить в кино со скидкой
«Планета кино» проводит акцию до 8 февраля.

30.01.2017
Где уберут снег во дворах Уфы 31 января
Владельцев автомашин просят убрать свои автомобили на время уборки снега.

29.01.2017
Где будут чистить снег в Уфе 30 января
График уборки опубликован администрацией города.

27.01.2017
Администрация Уфы сообщила, где будут чистить снег 28 января
Опубликован график очистки снега во дворах.

26.01.2017
Страховые компании Уфы требуют с владельцев авто деньги
Оказалось, что многие автомобилисты не знают Закона об ОСАГО.

25.01.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 26 января
График опубликовала мэрия Уфы.

23.01.2017
Куда сдавать разные виды отходов в Уфе
В рамках года экологии журналисты выяснили, как действовать, если вы решили проявить экологическую сознательность.

23.01.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 24 января
Мэрия города опубликовала график очистки от снега дворовых территорий.

20.01.2017
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января
В каких дворах уберут и вывезут снег?

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"