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ПОЛЕЗНО

Жители Башкирии в 2017 году будут отдыхать 121 день

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.11.2016
Из них 30 дней выпадет на праздничные дни.

Министерство труда и социальной защиты населения республики сообщает, что нерабочими праздничными днями в новом году на территории региона являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

12 июня —  День России

25 июня — Ураза-байрам

1 сентября  — Курбан-байрам

11 октября — День Республики 

4 ноября — День народного единства

В 2017 году при пятидневной рабочей неделе жители республики в работе проведут 244  дня, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 31 августа, 10 октября и 3 ноября). На выходные приходится 121 день. 

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