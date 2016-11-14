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14 ноября, понедельник
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ПОЛЕЗНО
Жители Башкирии в 2017 году будут отдыхать 121 день// 14.11.2016
Из них 30 дней выпадет на праздничные дни.
Министерство труда и социальной защиты населения республики сообщает, что нерабочими праздничными днями в новом году на территории региона являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
25 июня — Ураза-байрам
1 сентября — Курбан-байрам
11 октября — День Республики
4 ноября — День народного единства
В 2017 году при пятидневной рабочей неделе жители республики в работе проведут 244 дня, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 31 августа, 10 октября и 3 ноября). На выходные приходится 121 день.
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