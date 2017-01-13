Где будут убирать снег в Уфе 14 января

Злата ЗУКОВИЧ

Снег будут убирать с 09:00 до 17:00.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация Уфы опубликовала график расчистки дворов и кровель от снега. Работники жилищного хозяйства обращаются к гражданам с просьбой освободить придомовую территорию от автомобилей на время работы спецтехники.

Убирать снег 14 января будут - в Октябрьском районе в таких дворах:

Б.Бикбая, 28, 30, 32, 35/2

М.Рыльского, 2, 9, 9/2

Ю.Гагарина, 12/3, 12/4

Набережная, 3/5

Ак.Королева, 12

Р.Зорге, 45/5

пр.Октября, 63/4, 63/5, 65/4, 65/5

Орловская, 22

Шафиева, 52, 54

бульвар Тюлькина, 3, 5, 5/1

Российская, 86, 86/1

Менделеева, 201, 201/1, 201/2

В Калининском районе:

Черниковская, 43

Первомайская, 31,33, 66, 68, 70

Интернациональная, 185,185/1

Вологодская, 7, 9,

Плеханова, 1

Гвардейская, 58,58/2

Т.Янаби, 69,71

Транспортная, 30/1,32/1,32

В Ленинском районе:

ул. Аксакова, 84;

ул. Революционная, 28, 30, 32;

ул. Летчиков, 5/3;

ул. Гафури, 19.

В Кировском районе:

Дуванский бульвар, 21/1

ул. Рабкоров, 1,3

ул. Гафури, 6,

ул. З. Валиди, 62/2, 62/3

ул. Кирова 47; 47/1;

ул. Мубарякова,5,

ул. Муксинова 1, 3;

ул. Рабкоров, 6, 6а, 6б.

Опубликован и график очистки кровель.

В Калининском районе Уфы:

Первомайская, 31,33, 69 а, 67, 92/1, 96, 98, 100

Кремлевская, 27

Вострецова, 10,12

Орджоникидзе, 5, 7

Коммунальная, 10/1

Ферина, 3, 6

В Советском районе:

П.Октября 18/2,

Цюрупы 149,149/1,

Революционная 111/2,

Б.Кадомцевых 6/1,

П.Октября 10/1,

Губайдуллина 3,5,

Р.Зорге 26.

В Ленинском районе: