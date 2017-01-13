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14 января, суббота
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Где будут убирать снег в Уфе 14 января// 13.01.2017
Снег будут убирать с 09:00 до 17:00.
Фото: Кристина Дейнеко
Администрация Уфы опубликовала график расчистки дворов и кровель от снега. Работники жилищного хозяйства обращаются к гражданам с просьбой освободить придомовую территорию от автомобилей на время работы спецтехники.
Убирать снег 14 января будут - в Октябрьском районе в таких дворах:
В Калининском районе:
В Ленинском районе:
В Кировском районе:
Опубликован и график очистки кровель.
В Калининском районе Уфы:
В Ленинском районе:
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