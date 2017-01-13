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Где будут убирать снег в Уфе 14 января

Злата ЗУКОВИЧ // 13.01.2017
Снег будут убирать с 09:00 до 17:00.

Фото: Кристина Дейнеко

Администрация Уфы опубликовала график расчистки дворов и кровель от снега. Работники жилищного хозяйства обращаются к гражданам с просьбой освободить придомовую территорию от автомобилей на время работы спецтехники. 

Убирать снег 14 января будут - в Октябрьском районе в таких дворах:

  • Б.Бикбая, 28, 30, 32, 35/2
  • М.Рыльского, 2, 9, 9/2
  • Ю.Гагарина, 12/3, 12/4
  • Набережная, 3/5
  • Ак.Королева, 12
  • Р.Зорге, 45/5
  • пр.Октября, 63/4, 63/5, 65/4, 65/5
  • Орловская, 22
  • Шафиева, 52, 54
  • бульвар Тюлькина, 3, 5, 5/1
  • Российская, 86, 86/1
  • Менделеева, 201, 201/1, 201/2

В Калининском районе:

  • Черниковская, 43
  • Первомайская, 31,33, 66, 68, 70
  • Интернациональная, 185,185/1
  • Вологодская, 7, 9,
  • Плеханова, 1
  • Гвардейская, 58,58/2
  • Т.Янаби, 69,71
  • Транспортная, 30/1,32/1,32

В Ленинском районе:

  • ул. Аксакова, 84;
  • ул. Революционная, 28, 30, 32;
  • ул. Летчиков, 5/3;
  • ул. Гафури, 19.

В Кировском районе:

  • Дуванский бульвар, 21/1
  • ул. Рабкоров, 1,3
  • ул. Гафури, 6,
  • ул. З. Валиди, 62/2, 62/3
  • ул. Кирова 47; 47/1;
  • ул. Мубарякова,5,
  • ул. Муксинова 1, 3;
  • ул. Рабкоров, 6, 6а, 6б.

Опубликован и график очистки кровель.

В Калининском районе Уфы:

  • Первомайская, 31,33, 69 а, 67, 92/1, 96, 98, 100
  • Кремлевская, 27
  • Вострецова, 10,12
  • Орджоникидзе, 5, 7
  • Коммунальная, 10/1
  • Ферина, 3, 6
  • В Советском районе:
  • П.Октября 18/2,
  • Цюрупы 149,149/1,
  • Революционная 111/2,
  • Б.Кадомцевых 6/1,
  • П.Октября 10/1,
  • Губайдуллина 3,5,
  • Р.Зорге 26.

В Ленинском районе:

  • ул. Аксакова, 88, 92;
  • ул. Революционная, 28/1, 30/1;
  • ул. Судоремонтная, 14а;
  • ул. Пушкина, 35
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