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ПОЛЕЗНО

В Башкирии судебные приставы увеличили часы приема граждан

Разиф АБДУЛЛИН // 12.02.2017
Установлены дополнительные часы приема.

Фото: Кристина Дейнеко

С 1 февраля изменились часы приема граждан в межрайонных, городских и районных отделах судебных приставов, сообщили  в пресс-службе ведомства.

Теперь в каждый будний день (кроме среды) установлены дополнительные часы приема  граждан - с 10.00 до 12.00 граждане и представители организаций могут прийти на прием к старшему судебному приставу своего города или района.

- Все вопросы жителей республики, связанные действиями или бездействием судебных приставов-исполнителей будут рассмотрены в оперативном порядке и по ним будут приняты соответствующие меры,  - сообщили в ведомстве.

Адреса и телефоны межрайонных, городских и районных отделов можно узнать на официальном интернет-сайте УФССП России по Башкирии.

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