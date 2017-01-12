Где в Уфе будут чистить дворы от снега 13 января

01.01.2017

Какие новые законы вступают в силу с 1 января В 2017 году в России будут упрощены правила регистрации недвижимости, появятся новые сборы и электронные услуги.

03.12.2016

В Уфе предупредили о правилах использования новогодней пиротехники Администрация города напомнила, где и как можно запускать праздничные фейерверки

11.11.2016

Как выбрать спутниковое телевидение в Башкирии Как получить бесплатное оборудование от спутниковой компании и не обанкротиться.

09.11.2016

В Уфе расскажут всё про онлайн-кассы Теперь данные о всех продажах в налоговую службу будут передаваться в режиме реального времени.

02.11.2016

В выходные уфимцев ждут на ярмарках Ярмарки пройдут во всех районах города с 10.00 до 16.00.

11.10.2016

Skype заговорил на русском языке В Skype запустили функцию синхронного перевода русского языка.

21.09.2016

Где в Уфе едят VIPы? "Медиакорсеть" попыталась понять секрет успеха лучшего ресторана Уфы по версии Trip-advisor.

01.09.2016

Вне конкуренции: Вездеход «Нерпа» Началось серийное производство единственного в мире модульного вездехода «Нерпа».