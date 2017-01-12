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12 января, четверг
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ПОЛЕЗНО
Где в Уфе будут чистить дворы от снега 13 января// 12.01.2017
Администрация города публикует график уборки дворов.
В пресс-службе администрации города опубликовали график очистки дворов на завтра, 13 января.
В Октябрьском районе снег уберут по адресам:
В Советском районе:
В Кировском районе:
В Ленинском районе:
В Калининском районе:
График комплексной очистки придомовых территорий:
График очистки кровель:
Первомайская, 30,30а, 66,68,70, 79,81,81/1,83
Кольцевая, 140, 168, 168/1
Кремлевская, 31
Вострецова, 6,8
Коммунальная, 10
Ферина 1,1а
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