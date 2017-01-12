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ПОЛЕЗНО

Где в Уфе будут чистить дворы от снега 13 января

Злата ЗУКОВИЧ // 12.01.2017
Администрация города публикует график уборки дворов.

В пресс-службе администрации города опубликовали график очистки дворов на завтра, 13 января.

В Октябрьском районе снег уберут по адресам:

  • М.Жукова, 11А, 11Б, 11Г, 11Д
  • М.Рыльского, 4, 25, 25/1, 27
  • Б.Бикбая, 38/1, 38/2
  • Ю.Гагарина, 30, 72, 72/2
  • Парковая, 2, 2/1, 2/2
  • Шафиева, 18, 20, 22
  • Комсомольская, 135, 135/1, 137/1, 137/2, 141, 141/1
  • проспект Октября, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 142/4, 144, 144/1, 144/2
  • 50 лет СССР, 47
  • Р.Зорге, 21

В Советском районе:

  • проспект Октября, 8/2, 18/1, 37/1
  • Достоевского, 147
  • бульвар Ибрагимова, 25
  • Ленина, 65а
  • Братьев Кадомцевых, 4
  • Мингажева, 123
  • Бакалинская, 68/3 и 68/4

В Кировском районе:

  • Генерала Горбатова, 3/2
  • Рабкоров, 5
  • Пушкина, 52, 54
  • З. Валиди, 62/1
  • Цюрупы, 82, 84
  • Мубарякова, 11/2
  • Муксинова, 7, 7/1
  • Рабкоров, 8.

В Ленинском районе:

  • Аксакова, 82
  • Революционная, 18/20
  • Ленина, 59
  • Летчиков, 5/2
  • Гафури, 17
В Калининском районе:
 
График комплексной очистки придомовых территорий:
  • Первомайская, 30,30а, 62, 64, 64/1, 90, 92, 94
  • Интернациональная, 187/1,187/2
  • Орджоникидзе, 7, 9
  • Касимовская, 10,10/1
  • С.Богородская, 45,47, 49
  • Т.Янаби, 49,49/1
 
График очистки кровель:
 
Первомайская, 30,30а, 66,68,70, 79,81,81/1,83
Кольцевая, 140, 168, 168/1
Кремлевская, 31
Вострецова, 6,8
Коммунальная, 10
Ферина 1,1а
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ФОТОФАКТ
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