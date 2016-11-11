Как выбрать спутниковое телевидение в Башкирии

Константин КЛИМОВ

Как получить бесплатное оборудование от спутниковой компании и не обанкротиться.

Пришла зима, а вместе с ней закончился и садового-огородный сезон, жители частных домов всё больше времени проводят дома перед телевизором. При этом в большом количестве населённых пунктов Башкирии единственным способом получения телесигнала остаётся спутниковая тарелка. Мы решили разобраться в услугах операторов, и рассказать вам о наиболее выгодных предложениях по подключению.

Так уж повелось, что в Башкирии чаще попадаются на глаза спутниковые тарелки трёх операторов: «НТВ+», «Триколор» и «Телекарта». Все перечисленные компании предлагают оборудование в рассрочку, цены у всех разные, и каждого есть свои подводные камни.

«Триколор»

Самый популярный оператор в Башкирии – «Триколор», с него и начнём. Получить оборудование в рассрочку можно по акции «Старт 0». Как видно из названия, полный комплект оборудования вы получаете бесплатно. Но не всё так, как следует из названия: в случае, если вы решите участвовать в акции, вам всё-таки придётся заплатить, сначала 700 рублей, а затем ежемесячно в течение года такую же сумму. По факту вы берёте оборудование в рассрочку, и общая его стоимость составит 8400 рублей, при этом вам придётся доплатить за установку и доставку оборудования, если таковая понадобится. При этом в случае, если вы допустили просрочку платежа, то за каждый такой факт будет взыскан штраф в размере 700 рублей, и пока вы его не погасите, доступ к просмотру телеканалов вам не вернут. К тарифу 100 рублей в месяц участники акции перейдут через год. Если вы вдруг решите отказаться от участия в акции, то тогда придётся доплатить за полную стоимость оборудования, но тут стоит учитывать, что оборудование, которое у вас останется «заточено» только под «Триколор» и использовать его с другими операторами не получится.

Итог: 700 рублей в месяц, 212 каналов.

НТВ+

У второго по популярности оператора спутникового телевидения есть похожая акция, только первоначальный взнос у НТВ+ будет меньше - 449 рублей, а ежемесячный платёж в течение года - 483 рубля. Как и в случае с Триколором, в случае досрочного расторжения договора, придётся заплатить деньги за предоставленное оборудование за вычетом уже оплаченной суммы. А вот за просрочку платежа в НТВ+ не штрафуют.

Итог: 483 рубля в месяц, 178 каналов.

Телекарта

Самый выгодный тариф у «Телекарты», комплект оборудования в рассрочку будет стоить всего 449 рублей в месяц, а платить нужно всего полгода, а не год, как у остальных операторов. При этом как и у «Триколора», за каждый факт просрочки вас могут оштрафовать, но не на 700 рублей, а сразу на три тысячи, стоит пару раз забыть про абонентскую плату, и «бесплатное» оборудование станет для вас «золотым».

Итог: 449 рублей в месяц, 120 каналов.

Стоит отметить что все операторы дают возможность просмотра большого количества телеканалов, но, чтобы посмотреть через спутник местные новости, придётся извернуться. Дело в том, что региональные каналы в программную сетку стандартного тарифа попадают крайне редко, так у Триколора нашёлся только БСТ, НТВ+ вовсе не знает о существовании башкирского телевидения, а вот «Телекарта» показывает БСТ и музыкальный «Курай ТВ».