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ПОЛЕЗНО
Skype заговорил на русском языке// 11.10.2016
В Skype запустили функцию синхронного перевода русского языка.
Компания Microsoft объявила о запуске функции синхронного перевода русского языка в Skype в режиме реального времени. Сервис доступен как при совершении видеозвонков, так и в режиме чата.
Благодаря этой функции (Skype Translator) русскоязычные пользователи могут свободно общаться с друзьями, родственниками и коллегами со всего мира, легко преодолевая языковой барьер. На сегодня переводчик Skype поддерживает русский, английский, испанский, китайский (мандарин), итальянский, французский, португальский (бразильский), немецкий и арабский языки при совершении голосовых звонков и более 50 языков при обмене мгновенными сообщениями.
Воспользоваться переводчиком в Skype могут обладатели персональных компьютеров на операционной системе Windows 7 и выше.
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