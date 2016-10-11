11 октября, вторник
ПОЛЕЗНО

Skype заговорил на русском языке

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 11.10.2016
В Skype запустили функцию синхронного перевода русского языка.

Компания Microsoft объявила о запуске функции синхронного перевода русского языка в Skype в режиме реального времени. Сервис доступен как при совершении видеозвонков, так и в режиме чата.

Благодаря этой функции (Skype Translator) русскоязычные пользователи могут свободно общаться с друзьями, родственниками и коллегами со всего мира, легко преодолевая языковой барьер. На сегодня переводчик Skype поддерживает русский, английский, испанский, китайский (мандарин), итальянский, французский, португальский (бразильский), немецкий и арабский языки при совершении голосовых звонков и более 50 языков при обмене мгновенными сообщениями.

Воспользоваться переводчиком в Skype могут обладатели персональных компьютеров на операционной системе Windows 7 и выше. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПОЛЕЗНО

06.10.2016
В ОНФ разработали памятку для пострадавших от коллекторов
Она поможет гражданам, про которых распространяется клевета в интернете.

21.09.2016
Где в Уфе едят VIPы?
"Медиакорсеть" попыталась понять секрет успеха лучшего ресторана Уфы по версии Trip-advisor.

01.09.2016
Вне конкуренции: Вездеход «Нерпа»
Началось серийное производство единственного в мире модульного вездехода «Нерпа».

19.08.2016
Сколько стоит Первое сентября?
Медиакорсеть посчитала, сколько стоит собрать первоклассника в школу.

09.08.2016
Что делать, если вы не можете попасть на прием к врачу
В Уфе новая общественная организация обещает помогать в решении проблем здравоохранения.

03.08.2016
Жара в Уфе может стать причиной сокращения рабочего дня
Согласно нормам СанПиНа работников могут раньше отправить домой, если в офисе жарко.

02.08.2016
С осени следующего года в Башкирии изменится механизм оплаты за отопление
В этом году платить собственники будут пока по старой схеме.

27.07.2016
Администрация Уфы опубликовала памятку о том, как не стать обманутым дольщиком
Информация размещена на официальном сайте города.

19.07.2016
Куда обращаться, если вы стали свидетелем экологического преступления
Прокуратура и «Русское географическое общество» разработали памятку для жителей республики.

15.07.2016
Какие транспортные компании Уфы могут официально перевозить пассажиров
«Медиакорсеть» публикует перечень легальных перевозчиков.

07.07.2016
Avito предупредил жителей Башкирии о рисках при покупке товаров
Руководство сайта напомнило о правилах, которые надо всегда помнить.

04.07.2016
«Немой автобус»: в мэрии Уфы сослались на нехватку законодательных рычагов
Нарушение прав пассажиров чиновники объясняют пробелами в законах.

28.06.2016
За «немые» остановки водителей и кондукторов могут оштрафовать и уволить
«Медиакорсеть» разбиралась, чем по закону чревато нарушение прав пассажиров.

27.06.2016
Какой творог предлагают жителям республики?
Сотрудники ИА "Медиакорсеть" проверили качество этого продукта.

15.06.2016
В Уфе журналисты решили провести акцию «Немой автобус»
После повышения цен на транспорт редакция «Медиакорсети» решила призвать водителей объявлять остановки.

03.06.2016
Нацбанк Башкирии разъяснил, как действовать при неправильном расчете суммы автостраховки
Все больше жителей республики сталкиваются с тем, что им некорректно рассчитывают сумму страховки. В частности, неверно вычисляется коэффициент «бонус-малус» (КБМ), который может как увеличить, так и уменьшить стоимость полиса ОСАГО. Национальный банк Башкирии сегодня распространил информационное письмо о том, как действовать в данном случае.

03.06.2016
Штрафы за купленные в интернете телефоны вырастут в 10 раз
Купленный за границей телефон без соответствующего российского сертификата может принести его владельцу неприятности. За использование таких средств связи грозит административный штраф, который скоро увеличится, согласно новому закону.

02.06.2016
Для туристов посчитали, в какой стране дешевле отдохнуть в 2016 году
Интернет-ресурс skyscanner подсчитал, во сколько обойдется отдых за рубежом этим летом. В расчет принимались такие условия:вы едете отдыхать вдвоем, поселяетесь в экономичных мини-отелях и не шикуете, выбирая, чем себя накормить.

20.05.2016
Как стать красивой и здоровой. Секреты от тренера по фитнесу
Когда времени до пляжного сезона все меньше и меньше, а любимый купальник и платье трещит по швам, девушки в панике начинают худеть всеми возможными и не возможными способами. Диеты, голодовка – это, конечно, эффективные, но очень опасные методы. Мы попросили фитнес-тренера, эксперта по питанию Елену Сезёмову поделиться секретами правильного питания и красоты.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о премьере Башдрамтеатра.
ФОТОФАКТ
Как открыли Затонский мост в Уфе

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"