Skype заговорил на русском языке

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В Skype запустили функцию синхронного перевода русского языка.

Компания Microsoft объявила о запуске функции синхронного перевода русского языка в Skype в режиме реального времени. Сервис доступен как при совершении видеозвонков, так и в режиме чата.

Благодаря этой функции (Skype Translator) русскоязычные пользователи могут свободно общаться с друзьями, родственниками и коллегами со всего мира, легко преодолевая языковой барьер. На сегодня переводчик Skype поддерживает русский, английский, испанский, китайский (мандарин), итальянский, французский, португальский (бразильский), немецкий и арабский языки при совершении голосовых звонков и более 50 языков при обмене мгновенными сообщениями.

Воспользоваться переводчиком в Skype могут обладатели персональных компьютеров на операционной системе Windows 7 и выше.