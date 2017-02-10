В каких дворах Уфы будут чистить снег 11 февраля

02.02.2017

Как жители Башкирии будут отдыхать в феврале и марте Жители страны будут отмечать День защитника Отечества и Международный женский день.

30.01.2017

Где уберут снег во дворах Уфы 31 января Владельцев автомашин просят убрать свои автомобили на время уборки снега.