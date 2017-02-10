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В каких дворах Уфы будут чистить снег 11 февраля
Злата ЗУКОВИЧ // 10.02.2017
Администрация города разместила график уборки снега.
В администрации просят убрать автомобили с 09:00 до 17:00. Завтра снег уберут по следующим адресам:
В Октябрьском районе
- Б.Бикбая, 28, 30, 32, 35/2
- М.Рыльского, 2, 9, 9/2
- Ю.Гагарина, 12/3, 12/4
- Набережная, 3/5
- Ак.Королева, 12
- Проспект Октября, 60, 60/1
- Комсомольская, 163, 163/1, 163/2, 163/3
- 50 лет СССР, 48, 50
В Демском районе
Очистка дворов:
- ул. Правды, 11,13
- Левитана, 14/4, 14/5
- ул. Дагестанская,11/1,13/1
- М. Джалиля 68/1
Очистка кровель:
- ул. Левитана, 9а, 14/7
- ул. Таллинская,26
- ул.Магистральная,19.
В Калининском районе
- Очистка дворов:
- Первомайская, 95,96
- Черниковская, 9/1,12,19/1
- Орджоникидзе, 5, 28,
- Интернациональная, 163
- Б.Хмельницкого, 60,62,
- Семашко, 24,
- Мелеузовская, 1, 5
- Петрозаводская, 14, 14а,
- Глинки, 11
- Победы, 18,
- Архитектурная, 24
Очистка кровель:
- Машиностроителей, 14/1
- Интернациональная, 107, 105
- С.Вострецова, 14, 14/1
- Вологодская, 23,
- Кольцевая, 198
- Олимпийская,4,6
- Глинки, 7
- Транспортная, 34/4, 36/1
- Первомайская, 44/1,
- А. Невского, 5/1
В Ленинском районе
Очистка дворов:
- ул. Аксакова, 72;
- ул. Революционная, 34/1;
- ул. Ирендык, 4;
- ул. Гафури, 25/1;
- ул. Свердлова, 42.
Очистка кровель:
- ул. Гоголя, 56;
- ул. Ленина, 39/2;
- ул. Гафури, 27, 27/2, 29.
В Советском районе
- Комсомольская 27
- Ленина 122
- С.Халтурина 49/1
- Бессонова 25
- Менделеева 153/1, 153/2, 153/3
- Р.Зорге 28
В Кировском районе
- ул. Ст.Кувыкина,31
- Гоголя,52,52а,52д
- Бехтерева,12
- Коммунистическая,71
- Рабкоров,16
- Мубарякова,10/1
- Ст.Кувыкина,11/1.
В Орджоникидзевском районе
- Конституции, 5,
- Пекинская, 33,
- Л.Толстого, 4,
- Боткина, 6,
- Кольцевая, 101,
- Блюхера, 16,
- Российская, 56в,
- Ш.Руставели, 17,
- Ульяновых, 11,
- пер.Шкаповский, 8, 8а, 10,
- Свободы, 27,
- Кольцевая, 111, 111/1,
- Комарова, 36а, 36б.
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