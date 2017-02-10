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11 февраля, суббота
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В каких дворах Уфы будут чистить снег 11 февраля

Злата ЗУКОВИЧ // 10.02.2017
Администрация города разместила график уборки снега.

В администрации просят убрать автомобили с 09:00 до 17:00. Завтра снег уберут по следующим адресам:

В Октябрьском районе

  • Б.Бикбая, 28, 30, 32, 35/2
  • М.Рыльского, 2, 9, 9/2
  • Ю.Гагарина, 12/3, 12/4
  • Набережная, 3/5
  • Ак.Королева, 12
  • Проспект Октября, 60, 60/1
  • Комсомольская, 163, 163/1, 163/2, 163/3
  • 50 лет СССР, 48, 50

В Демском районе

Очистка дворов:

  • ул. Правды, 11,13
  • Левитана, 14/4, 14/5
  • ул. Дагестанская,11/1,13/1
  •  М. Джалиля 68/1

Очистка кровель:

  • ул. Левитана, 9а,  14/7
  • ул. Таллинская,26
  • ул.Магистральная,19.

В Калининском районе

  • Очистка дворов:
  • Первомайская, 95,96
  • Черниковская, 9/1,12,19/1
  • Орджоникидзе, 5, 28,
  • Интернациональная, 163
  • Б.Хмельницкого, 60,62,
  • Семашко, 24,
  • Мелеузовская, 1, 5
  • Петрозаводская, 14, 14а,
  • Глинки, 11
  • Победы, 18,
  • Архитектурная, 24

Очистка кровель:

  • Машиностроителей, 14/1
  • Интернациональная, 107, 105
  • С.Вострецова, 14, 14/1
  • Вологодская, 23,
  • Кольцевая, 198
  • Олимпийская,4,6
  • Глинки, 7
  • Транспортная, 34/4, 36/1
  • Первомайская, 44/1,
  • А. Невского, 5/1

В Ленинском районе

Очистка дворов:

  • ул. Аксакова, 72;
  • ул. Революционная, 34/1;
  • ул. Ирендык, 4;
  • ул. Гафури, 25/1;
  • ул. Свердлова, 42.

Очистка кровель:

  • ул. Гоголя, 56;
  • ул. Ленина, 39/2;
  • ул. Гафури, 27, 27/2, 29.

В Советском районе

  • Комсомольская 27
  • Ленина 122
  • С.Халтурина 49/1
  • Бессонова 25
  • Менделеева 153/1, 153/2, 153/3
  • Р.Зорге 28

В Кировском районе

  • ул. Ст.Кувыкина,31
  • Гоголя,52,52а,52д
  • Бехтерева,12
  • Коммунистическая,71
  • Рабкоров,16
  • Мубарякова,10/1
  • Ст.Кувыкина,11/1.

В Орджоникидзевском районе

  • Конституции, 5,
  • Пекинская, 33,
  • Л.Толстого, 4,
  • Боткина, 6,
  • Кольцевая, 101,
  • Блюхера, 16,
  • Российская, 56в,
  • Ш.Руставели, 17,
  • Ульяновых, 11,
  • пер.Шкаповский, 8, 8а, 10,
  • Свободы, 27,
  • Кольцевая, 111, 111/1,
  • Комарова, 36а, 36б.
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