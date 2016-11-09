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В Уфе расскажут всё про онлайн-кассы// 09.11.2016
Теперь данные о всех продажах в налоговую службу будут передаваться в режиме реального времени.
Фото: onlinekkm.com
«Деловая Россия» и компания АТОЛ 24 ноября проведут в Уфе конференцию «54-ФЗ: всё о главной Re:форме правил торговли».
Напомним, поправки в 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» вступили в силу в июле 2016 года. Согласно последней редакции закона, теперь передача бизнесом данных о всех продажах в налоговую службу будет осуществляться через специальный облачный сервис в режиме реального времени, а не раз в год, как это было раньше.
Новые требования законодательства касаются всех организаций, осуществляющих расчеты с населением на территории России: это сетевой и несетевой food- и non-food ритейл различных форматов, интернет-магазины, кафе, рестораны, гостиницы, салоны красоты, аптеки, АЗС, автосервисы, юридические фирмы и другие организации, оказывающие услуги населению, а в скором времени и платежные терминалы, и вендинговые аппараты.
На конференции в Уфе выступят представители Федеральной налоговой службы РФ, компаний АТОЛ и «Эвотор». Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. Количество участников ограничено. Конференция пройдет 24 ноября в «Президент-отеле» (Авроры, 2), начало регистрации в 09.30.
На конференции представителям всех сегментов бизнеса, применяющим контрольно-кассовую технику и осуществляющим расчеты с населением, ответят на наиболее волнующие сегодня деловое сообщество вопросы: как соответствовать новым требованиям законодательства; как и в какие сроки подготовиться предпринимателям к 54-ФЗ; во сколько обойдётся модернизация ККТ и на чём можно сэкономить; какие штрафы предусмотрены за несоблюдение законодательства; каковы особенности модернизации контрольно-кассовой техники и многие др.
Также можно будет познакомиться с онлайн-кассами АТОЛ, соответствующими всем требованиям новой редакции 54-ФЗ.
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