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Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 10 февраля

Злата ЗУКОВИЧ // 09.02.2017
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

В пресс-службе администрации Уфы опубликовали график очистки от снега дворов  и кровель на завтра, 10 февраля. Снег уберут по следующим адресам:

Ленинский район

уборка дворов:

ул. Аксакова, 62, ул. Цюрупы, 93, ул. Ахметова, 322А, ул. Гафури, 21, 25

очистка кровель домов:

ул. Гоголя, 55а, 55/1, ул. Цюрупы, 93, ул. Пожарского, 253, ул. Гафури, 25/1, ул. Свердлова, 42.

Советский район

проспект Октября 9, 52/2, Айская, 50, К. Маркса, 67, Цюрупы, 110/1, Бабушкина, 52, 8 Марта, 14, Бессонова, 27, Менделеева, 151, 153, Р. Зорге, 28/2, Х. Давлетшиной, 21, Н. Дмитриева, 5, Ст. Злобина, 34/1.

Октябрьский район

уборка дворов:

М. Жукова, 11А, 11Б, 11Г, 11Д, М.Рыльского, 4, 25, 25/1, 27, Б. Бикбая, 38/1, 38/2, Ю. Гагарина, 30, 72, 72/2, Парковая, 18/2, 18/3, Шафиева, 8/1, проспект Октября, 64/1, 66, 80/1, 82/1, 84, Комсомольская, 165, 167, Российская, 37, 39, 41, 43, 50 лет СССР, 45, 45А

очистка кровель домов:

проспект Октября, 122/1, ул. Парковая, 14, Р. Зорге, 46/1, Комсомольская, 137/1, Российская, 82/1, бульвар Молодежный, 5/1; мкр. Сипайлово – ул. М. Жукова 11а, 11б, 11г, 11д, М. Рыльского, 4, 27, 25, 25/1, Б. Бикбая, 38/1, 38/2, Ю. Гагарина 30, 72, 72/2.

Кировский район

ул. Менделеева, 114/2, ул. Пушкина, 54/1, ул. Менделеева, 15/1, ул. Достоевского, 106/1, ул. Рабкоров, 16, ул. Авроры, 5/8, ул. С. Перовской, 13в, 13 г.

Демский район

уборка дворов:

ул. Таллинская, 23, 23а, 23б, ул. Левитана, 14/1, 14/2, ул. Магистральная, 20/1, ул. М. Джалиля 66, ул. Грозненская 69/7;  очистка кровель домов:

ул. Левитана, 9, 14/5, ул. Таллинская,24, ул. Магистральная,17.

Калининский район

уборка дворов:

ул. Свободы, 4, Интернациональная, 113, Свободы, 1,3, Орджоникидзе, 26, 26/1, 26/2, Кольцевая, 200,202, Олимпийская,1а, Семашко,24, Т. Янаби, 45, 47,63,65, Маяковского, 10,10/1,10/2

очистка кровель домов: Первомайская, 90/1,92/1, 40 лет Октября, 16,18, Орджоникидзе, 18/2, С. Вострецова, 9/3, Б. Хмельницкого, 56, 58, Кольцевая, 174, Майская, 5, Восточная, 30, Мечетлинская, 10а, Т. Янаби, 75а, 75б, 77, Архитектурная, 18,20.

Орджоникидзевский район

уборка дворов:

Конституции, 4, Пекинская, 4, Л. Толстого, 3, Кольцевая, 86, Вологодская, 58, Блюхера, 34, Ш. Руставели, 70/3, Кремлевская, 53/1, Российская, 17/2, Б. Славы, 1, Комарова, 14

очистка кровель домов:

Пекинская, 4, Кольцевая, 86, Вологодская, 58, пр. Октября, 83/2, Блюхера, 34, Ш.Руставели, 70/3, Гагарина 5, 6, 10, Космонавторв, 22, Мира, 31, 33, Калинина, 45, 47, Суворова, 70, 101, Свободы, 21, Мира, 28, Победы, 27, 29.

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