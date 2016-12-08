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8 декабря, четверг
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В эти выходные во всех районах Уфы пройдут ярмарки// 08.12.2016
Сельскохозяйственную продукцию жители города смогут купить в своем районе.
Фото: http://ufacity.info/
10 и 11 декабря с 10:00 до 16:00 во всех районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут купить продукты и мясо.
10 декабря ярмарки состоятся перед Дворцом Молодежи по адресу 50 лет Октября, 21, в Ленинском районе на развороте трамвайного кольца (Султанова, 2), в Деме на проезжей части дороги по улице Правды, 18, 20 от улицы Таллинской до Ухтомского.
10 и 11 декабря ярмарки пройдут в Ленинском районе на площадки перед сквером «Волна» на улице Ахметова, в Черниковке на площади Серго Орджоникидзе (Первомайская, 14), на Интернациональной в районе пересечения с улицей Машиностроителей, в Зеленой роще на Рабкорова 5, 7, площади перед дворцом Спорта (Р. Зорге, 41) и на аллее по улице Рыльского от Гагарина, 33 до Рыльского, 14.
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