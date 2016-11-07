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ПОЛЕЗНО

Правительство запретило госорганам требовать у россиян 85 типов справок

Ольга КОРЗИК // 07.11.2016
Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Фото: ru.m.wikipedia.org

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете госорганам требовать у граждан при оказании  услуг уже имеющиеся у органов власти документы. Список включает в себя 85 документов, в том числе сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, выписки из ЕГРЮЛ и информацию о прохождении военной службы по призыву.

Как говорится в документе, госорганы должны делиться этими документами друг с другом в автоматическом режиме.

Ожидается, что  такие меры помогут унифицировать документооборот между ведомствами, ускорить предоставление необходимых сведений и в целом повысить качество муниципальных и государственных услуг

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