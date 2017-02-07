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8 февраля, среда
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Мэрия Уфы опубликовала график уборки снега во дворах 8 февраля

Кристина ДЕЙНЕКО // 07.02.2017
Граждан просят убрать автомобили с придомовых территорий.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе продолжаются уборка снега во дворах. Жилищникам в этом году пришлось не легко, так как снега выпадает выше нормы, он продолжает идти и по сей день. Тем не менее очищают не только проезжую часть, но и дворы, тротуары, выходные группы, козырьки и крыши. Граждан призывают убрать автомобили на время уборки с 9 до 17 часов.

8 февраля уборку дворов в Уфе проведут по следующим адресам.

Ленинский район:

уборка дворов: ул. Аксакова, 58/1, Революционная, 28/1, 30/1, Ахметова, 322/1, М. Гафури, 19/1, Пушкина, 35/3; 

очистка кровель домов: ул. Аксакова, 72, Революционная, 28/1, 2-й переулок Жуковского, 38а, Султанова, 2.

Советский район:

ул. Комсомольская, 100/1, Айская, 54, 81, К. Маркса, 65/1, Пархоменко, 84/94, С. Халтурина 42/1, 51, Бессонова, 28, Бакалинская, 60/2, 60/3, 62, Р. Зорге 32, С. Агиша, 14/1, Х. Давлетшиной, 17/1.

Октябрьский район:

уборка дворов: проспект Октября, 65, 74, 78, 108, 110, 112, 142/2, 142/3, ул. Р. Зорге, 23, 47/1, 47/2, Шафиева, 28, Энтузиастов, 1, 50 лет СССР, 38, 40; 

очистка кровель домов: проспект Октября, 118/1, ул. Парковая, 10, Комсомольская, 131а, Лесотехникума, 12, Российская, 78/1, К. Абрамовой, 6;

 мкр. Сипайлово – ул. М. Жукова, 17а, 17в, 17г, 17д, Б. Бикбая, 39, М. Рыльского 6/1, Набережная реки Уфы 3, 3/1,3/2, 3/3, 45, 45/4, 47/1, А. Королева, 10/1.

Кировский район:

Дуванский бульвар, 27, ул. Театральная, 5, Менделеева,9/1, Энгельса, 1, 1/1, С. Кувыкина, 6, Мубарякова, 2/1, Рабкоров, 4.

Демский район:

уборка дворов: ул. Мусоргского 23, 25, 25/1, Таллинская, 4, Левитана, 9, 9а, Ухтомского, 20, 21, 22, Правды 25/2; 

очистка кровель домов: ул. Левитана, 23, ул. Таллинская, 20, ул. Магистральная, 9а, 1-я Строителей, 42.

Калининский район:

уборка дворов: ул. Черниковская, 9, 9/1, 65, 67, Орджоникидзе, 10, 12, 19, Вологодская, 24, Гвардейская, 60, С. Богородская, 29, Фронтовых бригад, 3, 5, Маяковского, 8, 8/1; 

очистка кровель домов: ул. Машиностроителей, 15, 17, Черниковская, 3/1, 5/1, 14, Орджоникидзе, 12, 14, Б. Хмельницкого, 57, 59, Кольцевая, 170, Коммунальная, 2, 3, Олимпийская, 6, Мечетлинская, 13а, Т. Янаби, 73, 75, С. Богородская, 15, Архитектурная, 2, 4.

Орджоникидзевский район:

уборка дворов: ул. Конституции, 5а, Коммунаров, 22, 60, Калинина, 11, Кольцевая, 82, Блюхера, 15, А. Невского, 38, Кубанская, 1, Ульяновых, 19, проспект Октября, 160/1; 

очистка кровель домов: ул. Конституции, 5а, Пионерская, 22/1, Калинина, 11, Кольцевая, 82, 98, 159/1, 175/1, Коммунаров, 60, Блюхера, 15, А. Невского, 38, Ульяновых, 19, 19а, Победы, 27, Калинина, 39, Космонавтов, 9, Свободы, 36, 53, проспект Октября, 89/1, 160/1.

 

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