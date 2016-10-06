В ОНФ разработали памятку для пострадавших от коллекторов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Она поможет гражданам, про которых распространяется клевета в интернете.

Фото: onf.ru

Не так давно СМИ республики писали о том, что в Уфе коллекторы разместили фото задолжавшей студентки на сайте интимных услуг. А в Новосибирске распространяли в соцсетях фото дочки заемщика в траурной рамке и объявления об оказании его супругой интимных услуг.

Подобные действия - это прямое нарушение закона, однако изобретательные взыскатели считают угрозы и черный пиар в интернете одним из самых действенных способов «выбить» долги. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» разработали памятку, которая позволит гражданам защитить свое доброе имя.