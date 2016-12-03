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В Уфе предупредили о правилах использования новогодней пиротехники// 03.12.2016
Администрация города напомнила, где и как можно запускать праздничные фейерверки
28 дней осталось до встречи нового 2017 год. Создать новогоднее настроение помогают не только нарядная елка и празднично накрытый стол, но и различные пиротехнические изделия, закупать которые многие начали уже сейчас. Приобретая и используя пиротехнику, чтобы не допустить несчастных случаев в самую волшебную ночь в году, важно следовать простым правилам безопасности, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Правило №1
Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Обратите внимание, чтобы на приобретаемое изделие у продавца были соответствующие документы: вся пиротехническая продукция бытового назначения, выпускаемая в обращение, подлежит обязательной сертификации. Если товар имеет явные дефекты: изделия измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля, не используйте их. Каждое пиротехническое изделие должно быть снабжено инструкцией на русском языке, и перед применением не пожалейте времени, чтобы ознакомиться с ней.
Правило №2
Дома и в офисе можно использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны, разрешенные к применению в закрытых помещениях. Не экспериментируйте! Не давайте запускать фейерверки и взрывать петарды детям. Не носите фейерверочные изделия в карманах и без упаковки, не разбирайте их, не держите в руках после поджога (исключение, пожалуй, лишь бенгальские огни) и после того, как фитиль был подожжен, отбрасывайте от себя на 5-6 метров. Ни в коем случае не бросайте изделия в людей и животных!
Правило №3
Фейерверки – огнеопасные изделия, которые требуют повышенного внимания при обращении с ними. Поэтому, заранее выберите место, где будете их запускать: в радиусе не менее 50 метров не должно быть домов, пожароопасных объектов, стоянок автомобилей, гаражей, деревянных строений, животных, деревьев, электропроводов. Ведь вряд ли кому-то из ваших соседей понравится, если на его балкон или в форточку залетит запущенная вами ракета или петарда. Продумайте, где будут стоять зрители. Для хорошего обзора и безопасности разместите их на расстоянии 30-50 метров от пусковой площадки. Перед тем как поджечь фитиль, постарайтесь точно определить, откуда будут вылетать горящие элементы. Посмотрите, с какой стороны дует ветер — не будет ли он сносить на зрителей дым и несгоревшие части изделия? При ветре более 5 м/с от запуска фейерверка лучше вообще воздержаться. Фейерверк должен быть установлен строго вертикально и надежно зафиксирован, чтобы не перевернутся во время «выстрелов».
Правило №4
Не стоит забывать и то, что порой основным фактором риска является алкогольное опьянение, и если вы решили порадовать близких красочным пиротехническим шоу — от употребления спиртных напитков стоит воздержаться.
Правило №5
Если во время запуска фейерверка получен ожог – приложите рядом с местом ожога (не на него!) наполненную снегом или холодной водой пластиковую бутылку или снег, завернутый в хлопчатобумажную ткань. Если обожжены глаза, промойте их холодной водой; если дыхательные пути, нужно лечь (или уложить пострадавшего), чтобы верхняя часть тела была приподнята, и следить за дыханием до приезда машины скорой помощи. Бывает и так, что видимых повреждений нет, а человек, пострадавший от петарды, чувствует себя плохо. Возможно, это контузия: уложите его и не оставлять одного ни на минуту до приезда врачей.
Если рекомендации все же не уберегли от беды, или помощь нужна кому-то рядом, немедленно звоните в «Службу спасения 112» г. Уфы. Напоминаем, что на единый номер 112 можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.
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