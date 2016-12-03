3 декабря, суббота
ПОЛЕЗНО

В Уфе предупредили о правилах использования новогодней пиротехники

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.12.2016
Администрация города напомнила, где и как можно запускать праздничные фейерверки

28 дней осталось до встречи нового 2017  год. Создать новогоднее настроение помогают  не только нарядная елка и празднично накрытый стол, но и различные пиротехнические изделия, закупать которые многие начали уже сейчас. Приобретая и используя пиротехнику, чтобы не допустить несчастных случаев в самую волшебную ночь в году,  важно следовать простым правилам безопасности, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Правило №1

Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Обратите внимание, чтобы на приобретаемое изделие у продавца были соответствующие документы: вся пиротехническая продукция бытового назначения, выпускаемая в обращение, подлежит обязательной сертификации. Если товар имеет явные дефекты: изделия измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля, не используйте их. Каждое пиротехническое изделие должно быть снабжено инструкцией на русском языке, и перед применением не пожалейте времени, чтобы ознакомиться с ней.

Правило №2

Дома и в офисе можно использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны, разрешенные к применению в закрытых помещениях. Не экспериментируйте! Не давайте запускать фейерверки и взрывать петарды детям. Не носите фейерверочные изделия в карманах и без упаковки, не разбирайте их, не держите в руках после поджога (исключение, пожалуй, лишь бенгальские огни) и после того, как фитиль был подожжен, отбрасывайте от себя на 5-6 метров. Ни в коем случае не бросайте изделия в людей и животных!

Правило №3

Фейерверки – огнеопасные изделия, которые требуют повышенного внимания при обращении с ними. Поэтому, заранее выберите место, где будете их запускать: в радиусе не менее 50 метров не должно быть домов, пожароопасных объектов, стоянок автомобилей, гаражей, деревянных строений, животных, деревьев, электропроводов. Ведь вряд ли кому-то из ваших соседей понравится, если на его балкон или в форточку залетит запущенная вами ракета или петарда. Продумайте, где будут стоять зрители. Для хорошего обзора и безопасности разместите их на расстоянии 30-50 метров от пусковой площадки. Перед тем как поджечь фитиль, постарайтесь точно определить, откуда будут вылетать горящие элементы. Посмотрите, с какой стороны дует ветер — не будет ли он сносить на зрителей дым и несгоревшие части изделия? При ветре более 5 м/с от запуска фейерверка лучше вообще воздержаться. Фейерверк должен быть установлен строго вертикально и надежно зафиксирован, чтобы не перевернутся во время «выстрелов».

Правило №4

Не стоит забывать и то, что порой основным фактором риска является алкогольное опьянение, и если вы решили порадовать близких красочным пиротехническим шоу — от употребления спиртных напитков стоит воздержаться.

Правило №5

Если во время запуска фейерверка получен ожог – приложите рядом с местом ожога (не на него!) наполненную снегом или холодной водой пластиковую бутылку или снег, завернутый в хлопчатобумажную ткань. Если обожжены глаза, промойте их холодной водой; если дыхательные пути, нужно лечь (или уложить пострадавшего), чтобы верхняя часть тела была приподнята, и следить за дыханием до приезда машины скорой помощи. Бывает и так, что видимых повреждений нет, а человек, пострадавший от петарды, чувствует себя плохо. Возможно, это контузия: уложите его и не оставлять одного ни на минуту до приезда врачей.

Если рекомендации все же не уберегли от беды, или помощь нужна кому-то рядом, немедленно звоните в «Службу спасения 112» г. Уфы. Напоминаем, что на единый номер 112 можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПОЛЕЗНО

16.11.2016
Что делать родителям, если они опасаются, что ребенок покончит с собой
По мнению экспертов, мамы и папы должны сделать два важных шага.

15.11.2016
«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск
Авиакомпания объявила о новых регулярных рейсах с 12 ноября.

14.11.2016
Жители Башкирии в 2017 году будут отдыхать 121 день
Из них 30 дней выпадет на праздничные дни.

11.11.2016
Как выбрать спутниковое телевидение в Башкирии
Как получить бесплатное оборудование от спутниковой компании и не обанкротиться.

09.11.2016
В Уфе расскажут всё про онлайн-кассы
Теперь данные о всех продажах в налоговую службу будут передаваться в режиме реального времени.

02.11.2016
В выходные уфимцев ждут на ярмарках
Ярмарки пройдут во всех районах города с 10.00 до 16.00.

01.11.2016
В Башкирии в 2017 году будет 30 праздничных нерабочих дней
На новогодние праздники нас ждут девять выходных.

31.10.2016
«Вконтакте» сменил дизайн и интерфейс сообществ
Разработчики «Вконтакте» презентовали очередное обновление социальной сети.

11.10.2016
Skype заговорил на русском языке
В Skype запустили функцию синхронного перевода русского языка.

06.10.2016
В ОНФ разработали памятку для пострадавших от коллекторов
Она поможет гражданам, про которых распространяется клевета в интернете.

21.09.2016
Где в Уфе едят VIPы?
"Медиакорсеть" попыталась понять секрет успеха лучшего ресторана Уфы по версии Trip-advisor.

01.09.2016
Вне конкуренции: Вездеход «Нерпа»
Началось серийное производство единственного в мире модульного вездехода «Нерпа».

19.08.2016
Сколько стоит Первое сентября?
Медиакорсеть посчитала, сколько стоит собрать первоклассника в школу.

09.08.2016
Что делать, если вы не можете попасть на прием к врачу
В Уфе новая общественная организация обещает помогать в решении проблем здравоохранения.

03.08.2016
Жара в Уфе может стать причиной сокращения рабочего дня
Согласно нормам СанПиНа работников могут раньше отправить домой, если в офисе жарко.

02.08.2016
С осени следующего года в Башкирии изменится механизм оплаты за отопление
В этом году платить собственники будут пока по старой схеме.

27.07.2016
Администрация Уфы опубликовала памятку о том, как не стать обманутым дольщиком
Информация размещена на официальном сайте города.

19.07.2016
Куда обращаться, если вы стали свидетелем экологического преступления
Прокуратура и «Русское географическое общество» разработали памятку для жителей республики.


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"