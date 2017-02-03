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Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?

Злата ЗУКОВИЧ // 03.02.2017
В администрации просят автомобилистов убрать на время работ автомобили.

Фото: Кристина Дейнеко

На официальном сайте администрации Уфы опубликован график уборки дворов на 4 февраля. Снег уберут по следующим адресам:

В Октябрьском районе

уборка дворов:

  • проспект Октября, 56, 56/1, 56/2, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6
  • Лесной проезд, 6

очистка кровель домов:

  • ул. Парковая, 18/2
  • Комсомольская, 131а
  • Орловская, 22
  • мкр. Сипайлово:
  • ул. М. Жукова, 2/1, 2/2, 5/1, 22
  • М. Рыльского, 3, 5, 7, 12
  • Ю. Гагарина, 10/2.

В Демском районе

уборка дворов:

  • ул. Правды 3, 25/1, 31/1
  • Магистральная, 27
  • Дагестанская, 5, 15/1

очистка кровель домов:

  • ул. Левитана, 17
  • Дагестанская, 13
  • Мусоргского, 13
  • Альшеевская, 32а
  • Новороссийская, 10.

В Калининском районе

уборка дворов:

  • ул. Интернациональная, 127, 129/1
  • Свободы, 15
  • Орджоникидзе, 6, 8, 15
  • Черниковская, 50/1
  • Коммунальная, 10/1
  • Ферина, 17, 17/1
  • Фронтовых бригад, 11
  • Победы, 12, 12/1

очистка кровель домов:

  • ул. Интернациональная, 125/1, 119, 119/1, 117
  • Гончарова, 14, 16
  • Вострецова, 6/1, 8/1
  • Черниковская, 89/2
  • Мечетлинская, 5, 4
  • Кигинская, 1
  • Ферина, 3, 6
  • Победы, 11
  • Маяковского, 24.

В Орджоникидзевском районе

  • Первомайская, 2а,
  • Пекинская, 17а,
  • Кольцевая, 56,
  • Короленко, 8/1,
  • Блюхера 6б,
  • Кольцевая, 205,
  • Российская, 56б,
  • Кремлевская, 59/2, 61/1,
  • Уф. Шоссе, 27,
  • Ш.Руставели, 27/2,
  • Ульяновых, 11/1.

В Ленинском районе

уборка дворов:

  • ул. К.Маркса, 51
  • пл.3, Революционная, 16
  • М. Карима, 50
  • Ахметова, 318/1
  • М. Гафури, 15

очистка кровель домов:

  • ул. К. Маркса, 33, 41, 43
  • Революционная, 16
  • М. Карима, 50
  • Султанова, 29.

В Советском районе

  • пр. Октября, 9
  • ул. Комсомольская, 100
  • К. Маркса, 67
  • Цюрупы, 110/1
  • Бабушкина, 52
  • 8 Марта, 14
  • Бессонова, 27
  • Менделеева, 151, 153
  • Р. Зорге, 28/2.

В Кировском районе

  • ул. С. Кувыкина, 8, 18/1, 18/2, 18/3, 29
  • К. Маркса, 5/2, 5/3, 5/7
  • Менделеева, 1
  • Чернышевского, 122, 122/1
  • С. Перовской, 13/4, 27
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