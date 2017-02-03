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3 февраля, пятница
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ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?// 03.02.2017
В администрации просят автомобилистов убрать на время работ автомобили.
Фото: Кристина Дейнеко
На официальном сайте администрации Уфы опубликован график уборки дворов на 4 февраля. Снег уберут по следующим адресам:
В Октябрьском районе
уборка дворов:
очистка кровель домов:
В Демском районе
уборка дворов:
очистка кровель домов:
В Калининском районе
уборка дворов:
очистка кровель домов:
В Орджоникидзевском районе
В Ленинском районе
уборка дворов:
очистка кровель домов:
В Советском районе
В Кировском районе
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