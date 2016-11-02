2 ноября, среда
ПОЛЕЗНО

В выходные уфимцев ждут на ярмарках

Ольга КОРЗИК // 02.11.2016
Ярмарки пройдут во всех районах города с 10.00 до 16.00.

В Уфе в эти выходные – с 4 по 6 ноября снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает администрация города.

 4 ноября – в пятницу  - жителей города ждут  в Демском  районе на проезжей части автодороги по ул. Правды, 18, 20 от ул. Таллинская до ул. Ухтомского.

5 ноября – в субботу - ярмарка пройдет в Октябрьском районе:  на площади перед Дворцом Спорта по ул. Р. Зорге, 41 и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.

На протяжении всех выходных – 4, 5 и 6 ноября, - сельскохозяйственную продукцию можно будет приобрести  на площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 (Орджоникидзевский район). 

Время торговли с 10. 00 до 16.00 часов.

 

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