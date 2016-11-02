|
2 ноября, среда
|
ПОЛЕЗНО
В выходные уфимцев ждут на ярмарках// 02.11.2016
Ярмарки пройдут во всех районах города с 10.00 до 16.00.
В Уфе в эти выходные – с 4 по 6 ноября снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает администрация города.
4 ноября – в пятницу - жителей города ждут в Демском районе на проезжей части автодороги по ул. Правды, 18, 20 от ул. Таллинская до ул. Ухтомского.
5 ноября – в субботу - ярмарка пройдет в Октябрьском районе: на площади перед Дворцом Спорта по ул. Р. Зорге, 41 и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.
На протяжении всех выходных – 4, 5 и 6 ноября, - сельскохозяйственную продукцию можно будет приобрести на площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 (Орджоникидзевский район).
Время торговли с 10. 00 до 16.00 часов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.11.2016 // ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон
02.11.2016 // ПОЛЕЗНО
В выходные уфимцев ждут на ярмарках
02.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии за 20 лет число фермерских хозяйств увеличилось всего в два раза
02.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе частично перекроют движение на трех улицах
02.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Тихая месть Рустэма Хамитова?
02.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Радио Башкортостана начало вещание в FM-диапазоне
5-Я КОЛОНКА
Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте