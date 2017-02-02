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Как жители Башкирии будут отдыхать в феврале и марте

Ольга КОРЗИК // 02.02.2017
Жители страны будут отмечать День защитника Отечества и Международный женский день.

Администрация Уфы напомнила о том, как в этом году будут в феврале и марте  отдыхать жители Башкирии.

Так, в честь Дня защитника Отечества выходными днями будут – 23, 24, 25 и 26 февраля, а в марте появится еще 1 дополнительный выходной – 8 марта – Международный женский день.

В среду 22 февраля и во вторник 7 марта рабочий день сокращается на час.

 

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