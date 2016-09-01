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Вне конкуренции: Вездеход «Нерпа»

// 01.09.2016
Началось серийное производство единственного в мире модульного вездехода «Нерпа».

Инженер из Кузбасса Михаил Минаев сконструировал и построил уникальную машину – «Нерпа».

«Нерпа» по праву может называться единственным вездеходом, способным справиться с любыми вызовами сурового климата России. Будь то крайний север с его вечной мерзлотой и острыми как лезвие швейцарского ножа торосами и айсбергами или непроходимые сибирские болота.

Его уникальность в том, что по сравнению с другими вездеходами, у «Нерпы» нет тяжёлых гусениц неспособных пройти по воде, и воздушной подушки которая боится острых льдов и торчащих из воды деревьев.

Конструируя машину, Минаев оснастил вездеход лыжами, что оказалось довольно простым и в тоже время идеальным решением.

Читайте полностью в формате лонгрид на МКС.

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