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Вне конкуренции: Вездеход «Нерпа»// 01.09.2016
Началось серийное производство единственного в мире модульного вездехода «Нерпа».
Инженер из Кузбасса Михаил Минаев сконструировал и построил уникальную машину – «Нерпа».
«Нерпа» по праву может называться единственным вездеходом, способным справиться с любыми вызовами сурового климата России. Будь то крайний север с его вечной мерзлотой и острыми как лезвие швейцарского ножа торосами и айсбергами или непроходимые сибирские болота.
Его уникальность в том, что по сравнению с другими вездеходами, у «Нерпы» нет тяжёлых гусениц неспособных пройти по воде, и воздушной подушки которая боится острых льдов и торчащих из воды деревьев.
Конструируя машину, Минаев оснастил вездеход лыжами, что оказалось довольно простым и в тоже время идеальным решением.
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