Какие новые законы вступают в силу с 1 января

Разиф АБДУЛЛИН

В 2017 году в России будут упрощены правила регистрации недвижимости, появятся новые сборы и электронные услуги.

Фото: Кристина Дейнеко

С 1 января 2017 года в России вступают в силу многие поправки в различные законы. Мы решили систематизировать их. Первая группа поправок касается различных налогов, сборов и платежей. Вторая группа связана со стремительным внедрением в нашу жизнь современных электронных технологий. В третью мы собрали поправки, которые не вошли в две предыдущие.

1 - Налоги, платежи и сборы

Штраф за то, что вы не сообщили о своем имуществе



С первого января у граждан появляется ответственность за несообщение об объектах налогообложения. Если гражданин не сообщил в налоговый орган, что у него в собственности есть имущество, земельный участок или транспорт, то придется заплатить штраф - 20 процентов от неуплаченной суммы налогов.



Сообщать о наличии неучтенной собственности следует только тем, кому не пришло уведомление об уплате налога. Информировать налоговую службу надо до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.



«Налог на Google»



Иностранные компании с 2017 года обязаны платить НДС с продажи в России мультимедийного контента: электронных книг, изображений, музыки, аудиозаписей, игр и компьютерных программ. А это значит, что интернет-пользователям придется платить больше. Так, например, Google увеличивает стоимость своих сервисов,«Google Диска» и Google Play, на 18 процентов.



Пошлина на знание русского языка



С 1 января иностранцам, приехавшим в Россию в поисках работы, придется платить госпошлину за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории Российского государства. Размер госпошлины установлен в пределах 1000 рублей, при этом 80% средств пойдёт в бюджет региона, куда приехал иностранец, а 20% — в бюджет государства.



Приватизировать квартиру бесплатно получится не всем



Бесплатная приватизацию жилья отменена после 1 марта 2017 года. Поправки в закон коснутся тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел её приватизировать (например, жителей Крыма). После 1 марта приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.



Социальные взносы будет собирать ФНС, за их неуплату грозит «уголовка»



С 1 января страховые взносы переводятся в федеральную налоговую службу (ФНС), теперь это будет единый социальный страховой сбор ( ЕССС). Налоговым инспекторам теперь будет легко сопоставить данные по страховым отчислениям с поступлениями от НДФЛ. В случае неуплаты страховых взносов предусмотрена уголовная ответственность.





Объявить себя банкротом станет дешевле в 20 раз



С первого января размер госпошлины, которую надо заплатить при обращении с заявлением о банкротстве, составит всего 300 рублей, раньше было шесть тысяч. Но это касается только физических лиц. Для юридических лиц размер пошлины останется прежним (6 000 рублей).



Кредиты из Китая станут дешевле

Китайские кредиты для российских компаний станут дешевле, так как с января заработает соглашение об отмене двойного налогообложения между Россией и Китаем. Это должно увеличить взаимные инвестиции. Правда, нашему бизнесу станет сложнее выводить капиталы в Азию через Китай.



Соглашение уменьшает максимальные ставки налогов у источника относительного дохода на дивиденды, проценты и роялти, а также предусматривает обмен налоговой информацией.

2 – Электронные новшества



Упростили регистрацию недвижимости



С1 января можно сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема документов, и неважно, где расположен объект. Также с января вводится услуга по доставке документов после проведения регистрации права в любое удобное место и время. За доставку придется заплатить.

Выписку об объекте недвижимости теперь можно получить в течение трех дней вместо пяти. При этом свидетельство о праве собственности выдаваться не будет, вместо него появится специальная регистрационная надпись на документе от сделки.

Кроме того, в регистрирующий орган нужно будет подать только одно заявление. И одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет - не более 5 дней.



Подать в суд можно будет, не выходя из дома



С 1 января граждане России смогут обратиться в суд, не выходя из дома (подать заявление, жалобу, представление и иные документы). Все документы можно будет подать в электронном виде. Для этого надо заполнить специальную форму на официальном сайте суда в интернете и закрепить документ электронной подписью. Правда, придется для начала обзавестись такой подписью.

А у судей появится обязанность выполнения судебного акта в электронной форме. Судья должен подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. При коллегиальном рассмотрении дела акт подписывают все судьи.



Больничные станут электронными



В больницах внедряется система электронных «больничных» . электронный листок нетрудоспособности будет заполняться в медицинском учреждении, далее информация будет храниться в единой базе фонда социального страхования (ФСС), воспользоваться которой смогут как работники, так и работодатели.

Кассовые чеки появятся в сети



С 1 февраля кассовый чек официально переходит в форму обязательных электронных данных. Чеки должны будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. Покупатель всегда сможет проверить чек на легальность.



Новые автомобили будут оснащены ГЛОНАСС



Все новые автомобили в России с 1 января должны оснащаться спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автоматического оповещения о ДТП.



ОСАГО по-электронному



С 1 января все страховые компании обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Иначе ее ждет штраф в 300 тысяч рублей.

А у автомобилистов появляется новая ответственность: если он указал при оформлении электронного ОСАГО неверные данные, которые уменьшили сумму страховки, то компания может взыскать с него всю сумму, выплаченную пострадавшему.

3 – Торговля, коллекторы, парковка и пенсионный возраст

Торговля пойдет навстречу поставщикам



Изменения в законе о торговле улучшают позицию поставщиков.

Теперь за продвижение товара продовольственные магазины получат лишь 5% от его стоимости (было 10%). Также изменены сроки расчётов за поставку товара (до 40 календарных дней, учитывая срок годности товара).

Коллекторам станет сложнее



Коллекторов в 2017 году в России явно станет меньше: будет создан реестр, войти в который смогут не все коллекторские агентства. Не каждый сможет выбивать долг и у граждан: это будет запрещено лицам, которые имеют судимость (неснятую или непогашенную), а также те, кто находится за пределами России.

Если компания не включена в реестр коллекторских организаций, то ей придется заплатить штраф от 0,2 млн до 2 млн руб. Штраф за допущенные нарушения для юридических лиц, находящихся в реестре: 50 - 500 тыс руб.

Есть и новые ограничения в деятельности коллекторов. С нового года коллектор может связываться с должником по почте, по телефону (лично или с помощью смс), а также лично встречаться с ним, но контакт с его родственниками, соседями и коллегами строго запрещен.

В будни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни — с 9:00 до 20:00. Количество личных встреч не может превышать одного раза в неделю. Кроме того, за неделю нельзя звонить больше двух раз.

Следить за исполнением закона будет Федеральная служба судебных приставов, которая создаст специальное управление для контроля за коллекторами.



Парковочное место в ипотеку



Теперь машино-места в паркингах считаются объектами недвижимости. А значит, свою парковку можно оформить в собственность. И даже купить ее в ипотеку и обозначать краской, наклейками или другими способами.

Если владелец захочет продать парковочное место, то он должен будет письменно известить об этом остальных участников долевой собственности с указанием цены и условий сделки.



Пенсионный возраст увеличится, но не у всех



С 1 января пенсионный возраст у государственных и муниципальных служащих будет постепенно повышаться. Его увеличение остановится в 2026 и 2032 годах, то есть когда женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Изменения коснутся и стажа госслужбы, который нужен для получения пенсии за выслугу лет. По новым правилам — стаж не менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять лет меньше.

Алкоголь в Башкирии запретят продавать в домах

С 1 января в республике запрещена реализация алкогольной продукции в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах, если у него нет статуса кафе или ресторана. Также теперь запрещено продавать алкоголь во время последнего звонка в школах. Точные даты запретов утверждают уполномоченные органы.