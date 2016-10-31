Уфимцы пытаются «оживить» заброшенные братские могилы на Курочкиной горе

Константин КЛИМОВ

В Уфе проинспектировали состояние госпитального кладбища и братской могилы немецких и венгерских военнопленных.

Фото: Кристина Дейнеко

В годы войны на территории Башкирии было около пятидесяти эвакогоспиталей, лечили в них в основном тех, кто получил тяжёлые ранения, тех, кто уже не мог вернуться на фронт. В Уфе находился центральный распределительный пункт, где больных "с колёс" перенаправляли в медицинские учреждения. Три госпиталя находились на севере башкирской столицы в Черниковске (с 1957 года город включен в состав города Уфы). Солдаты Красной Армии, умершие от ран в них, поступали на окраину тогдашнего кладбища на Курочкиной горе.

В 2008 году уфимцы, гуляющие по поросшему лесом холму в окрестностях железнодорожной станции Шугуровка, обнаружили заброшенное и заросшее кладбище. Помимо гражданских крестов, последние из которых датированы 42-43 годами прошлого века, в лесу, на заросшего городского кладбища оказались и воинские захоронения, судя по всему - братские могилы. Кто лежит в этих могилах, и сколько человек там захоронено - неизвестно, но, как предполагают историки, в них могут покоятся бывшие солдаты, пациенты госпиталя, до здания которого раньше был всего-то километр.

В октябре 2016 года захоронение умерших от ран в уфимских госпиталях солдат Красной Армии представляет собой неогроженное и неухоженное пространство в труднодоступном буреломе, площадью в несколько сот квадратных метров, расположенном по географическим координатам 54° 48′ 51′′ северной широты и 56°8′ 20′′ восточной долготы. Признаками наличия захоронений является лишь несколько погнутых металлических намогильных обелисков с красной звездой. По рассказам местных жителей, здесь время от времени усилиями школьников проводились субботники, обновлялась краска на металлических знаках, на дерево водружена пластмассовая табличка с указанием значения этого места. Но состояние кладбища в данный момент является неудовлетворительным.

О том, что нужно привести в порядок кладбище, речь идёт давно, но каких-то внятных результатов медиаактивность на эту тему не принесла. Как сообщили в администрации Уфы, про захоронение в мэрии знают, но сделать ничего не могут.

- У администрации нет никаких документов, данных или свидетельств о том, кто захоронен в этом месте, что за захоронения, их история. Поэтому облагородить кладбище пока не планируется в связи с отсутствием полной информации. Для начала нужно понимать, кто там захоронен. Солдаты ли это, или кто-то ещё – нужны точные, подтверждённые данные. Тогда будет понимание, будет ли облагорожено место захоронения на горе, или будет произведено перезахоронение, - сказали нам в мэрии.

Территориально захоронение находится всего в пятистах метрах от дома 204 по улице Кольцевой, близ станции Шугуровка, местные жители редко выходят на прогулки в сторону Курочкиной горы, до самого кладбища нет ни дороги, ни даже тропинки, всё давно заросло сосняком и тополями.

А ещё в километре от Курочкиной горы есть малоизвестное кладбище «Лопатинское», где, помимо гражданского населения, похоронены военнопленные, когда-то строившие Черниковск и работавшие на его опасных производствах. Мемориал погибшим военнопленным (как написано на намогильных плитах - жертвам войны, германским и венгерским солдатам) разительно отличается от того, что мы увидели на Курочкиной горе, и видно, что смотритель закрытого кладбища тщательно следит за порядком на братских могилах военнопленных. Мемориал представляет собой огороженный участок кладбища с лаконичными скульптурными группами в виде строенных небольших крестов и двух крестов повыше.

Нельзя сказать, что в Уфе не следят за могилами погибших во второй мировой войне, есть несколько памятников и мемориалов, порядок на которых поддерживается постоянно, но, как выяснилось, помнят не всех.

Очередную попытку привлечь внимание к заброшенному захоронению предприняли активисты регионального отделения ОНФ, и подошли к этому с присущей "фронтовикам" обстоятельностью. Несколько раз посетив захоронение, проведя там субботники и собрав воедино информацию, которую удалось получить, члены исполнительного комитета ОНФ в РБ созвали круглый стол, чтобы решить, чего добиваться от администрации города.

В ходе круглого стола обсуждались два варианта развития событий: провести эксгумацию и перезахоронить останки на официальном кладбище, либо облагородить территорию и установить мемориальную доску. За первый вариант выступал депутат Госдумы Ильдар Бикбаев, известный в Уфе оптыной поисковик, по его мнению, эксгумация может помочь идентифицировать тела.

- Почти всегда, когда мы находим павших солдат, у нас получается установить личность погибшего. В личных вещах бывают именные ложки, или письма, которые помогают нам в этом, - выступая перед собравшимися, заявил Бикбаев, - конкретно в этом случае шансов найти личные вещи мало, потому что у тяжелораненных солдат на распределительных пунктах забирали форму и выдавали больничные халаты. Но вероятность всё-таки есть.

Другие высказывались за то, что тревожить могилы павших не нужно, и лучше облагородить территорию, установив там памятную доску. За этот вариант говорит и то что, в могилах похоронены умершие в госпиталях, соответственно, в могилах могут содержаться споры инфекционных заболеваний.

В конце концов историки и активисты ОНФ пришли к выводу, что этот вопрос нужно выносить на конференцию регионального отделения, и уже там, в более расширенном составе, принимать решение.