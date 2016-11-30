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30 ноября, среда
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ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом// 30.11.2016
В столице Башкирии сегодня, 30 ноября, произошло уже два ЧП.
Фото: Подслушано Уфа
Пользователи группы ВКонтакте "Подслушано Уфа" выложили фотографию ЧП, которое произошло в самом центре города. На улице Достоевского обрушилась часть асфальта. Участники сообщества шутят, что это норма "снег тает и вместе с ним асфальт".
Кстати, сегодня подобное происшествие случилось и на улице Первомайская (возле кинотеатра "Победа"). Там также обрушилась часть дорожного покрытия. Фотографию выложили участники группы "БашДТП".
За последнии семь дней это уже третий случай разрушения асфальта.
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