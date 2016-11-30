Дороги Уфы тают вместе со снегом

Кристина ДЕЙНЕКО

В столице Башкирии сегодня, 30 ноября, произошло уже два ЧП.

Фото: Подслушано Уфа

Пользователи группы ВКонтакте "Подслушано Уфа" выложили фотографию ЧП, которое произошло в самом центре города. На улице Достоевского обрушилась часть асфальта. Участники сообщества шутят, что это норма "снег тает и вместе с ним асфальт".

Кстати, сегодня подобное происшествие случилось и на улице Первомайская (возле кинотеатра "Победа"). Там также обрушилась часть дорожного покрытия. Фотографию выложили участники группы "БашДТП".

За последнии семь дней это уже третий случай разрушения асфальта.