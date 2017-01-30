Дольщик ЖК «Юл-Ай» провел одиночный пикет у Белого дома в Уфе

Ольга КОРЗИК

Он напомнил, что до начала голодовки в Москве осталось семь дней.

Сегодня, 30 января, один из дольщиков ЖК «Юл-Ай» в очередной раз вышел с одиночным пикетом к зданию администрации главы региона в Уфе. В руках он держал плакат с надписью «До голодовки в Москве осталось 7 дней».

Напомним, что проблема с застройкой микрорайона «Юл-Ай» в Уфе тянется давно. 18 января они заявили о том, что планируют объявить голодовку в Москве.

После этого администрация города провела собрание с дольщиками для решения этого вопроса. Но договоренностей достигнуть не удалось: дольщики по-прежнему планируют ехать в Москву и 6 февраля объявить там голодовку.

Завтра они должны встретиться с руководителем региональной общественной приемной «Единой России» Раилем Асадуллиным.

Жилой комплекс «Юл Ай» расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройкой данной территории занимается ООО «Завод Промсталь». В 2011 году компания, которая, по данным «Коммерсанта», принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину, выиграла право на развитие данной территории. После назначения на должность нового первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова в конце 2012 года, у компании начались проблемы с этим бизнесом. Городская администрация тогда стала пересматривать в судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия хотела через суд доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы. Застройщик частично застроил территорию, сдавая дома с задержкой из-за конфликта с мэрией.