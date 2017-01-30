Житель Уфы обеспокоен вырубкой «Кошкиного леса»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Он считает, что данный инцидент требует тщательного разбирательства.

В редакцию ИА «Медиакорсеть» обратился житель уфимского микрорайона «Глумилино» Роман Тангаев. Он обеспокоен ситуацией с вырубкой лесного массива на пересечении улиц Рудольфа Нуриева и бульвара Давлеткильдеева – напротив строящегося жилого комплекса «Эрмитаж». Этот лес в народе именуется «Кошкин лес». Здесь жители города занимаются спортом и гуляют .

В субботу, 28 января, Тангаев обнаружил, что в данном лесном массиве вырубаются многолетние насаждения дубов, сосен, тополей.

- Бригадир рабочей группы лесорубов проинформировал меня, что вырубка ведется под строительство котельной, по заказу ООО «Баш РТС». От лесных насаждений запланирована расчистка площади в 3500 квадратных метров, в том числе соснового бора и дубового леса, - рассказывает Роман Тангаев.

Уфимец считает, что данный случай требует тщательного разбирательства на всех этапах выдачи разрешения на строительство и рубку деревьев в лесопарковом массиве города. Как пояснил господин Тангаев ИА «Медиакорсеть», администрация не уведомила жителей об этом, не были проведены публичные слушания.

- 2017 год в нашей стране объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий. И именно в этот период мы наблюдаем безжалостное уничтожение «легких» города Уфы – вырубку вековых дубов и корабельных сосен в «кошкином» лесу. Это особенно грустно наблюдать, поскольку Уфа всегда была зеленым городом, а за последние десятилетия количество насаждений стремительно снижается, - сказал Роман Тангаев.

ИА «Медиакорсеть» направило запрос в ООО «БашРТС» с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.