В уфимском лимонарии расцвело редкое африканское растение

Наталья КУЗНЕЦОВА

Оно будет цвести до Нового года.

Фото: ufacity.info

В уфимском лимонарии расцвела стрелиция –экзотическое африканское растение, сообщает пресс-служба администрации города. Растение цветет очень редко, поэтому и букеты с этими экзотическими цветами очень ценятся у флористов. Стоимость одного – от трех тысяч рублей.

— Стрелицию можно выращивать и в домашних условиях, комнатных условиях, но результат получать – цветение – не так-то просто. Потому что растение требует оранжерейных тепличных условий, чтобы была высокая влажность, чтобы постоянно был свет, не односторонний, который из окна, а именно в теплице, со всех сторон освещение должно быть хорошим, и тогда будет цвести», - говорит руководитель лимонария Фарида Садыкова.