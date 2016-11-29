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29 ноября, вторник
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ФОТОФАКТ
В уфимском лимонарии расцвело редкое африканское растение// 29.11.2016
Оно будет цвести до Нового года.
Фото: ufacity.info
В уфимском лимонарии расцвела стрелиция –экзотическое африканское растение, сообщает пресс-служба администрации города. Растение цветет очень редко, поэтому и букеты с этими экзотическими цветами очень ценятся у флористов. Стоимость одного – от трех тысяч рублей.
— Стрелицию можно выращивать и в домашних условиях, комнатных условиях, но результат получать – цветение – не так-то просто. Потому что растение требует оранжерейных тепличных условий, чтобы была высокая влажность, чтобы постоянно был свет, не односторонний, который из окна, а именно в теплице, со всех сторон освещение должно быть хорошим, и тогда будет цвести», - говорит руководитель лимонария Фарида Садыкова.
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