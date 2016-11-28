В Сипайлово земля "ушла из под ног"

Кристина ДЕЙНЕКО

ЧП произошло рядом с домом 24 по улице Гагарина.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Вчера ночью в Уфе, в микрорайоне Сипайлово, возле дома № 24 по улице Гагарина произошел обвал земли. Именно такое сообщение появилось в социальной сети ВКонтакте. Когда мы приехали по данному адресу, ситуация на месте обвала была уже другая. От официальных комментариев представители "Уфаводоканала" отказались, но в приватной беседе пояснили, что обвала никакого не было. Произошла утечка воды (из-за старых труб), яму они раскопали сами, утечку устранили, сейчас закапывают обратно.

По словам местных жителей не далеко от дома №24, впритык с другим строением произошла подобная ситуация. Это случилось неделю назад. Был это обвал или авария граждане не знают, но происходящее их пугает. Кроме того их волнует вопрос, кто будет платить за вытекшую воду. Местный дворник рассказал, что вода текла примерно пять дней и только на пятые сутки приехали аварийные службы, до их приезда между многоквартирными домами было просто озеро вытекшей воды из поврежденной трубы.

Не удивительно, что людей настораживают подобные истории, ведь не так давно в Черниковке произошел обвал грунта. Там под землю ушла машина. Аварийные службы пытались ее найти, но она канула в неизвестность. Предположительно, на месте обвала на улице Интернациональной прорвало трубу, что постепенно размывало грунт и привело к такой ситуации.