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28 октября, пятница
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ФОТОФАКТ
В Уфе в Сипайлово мусорные баки установили слишком близко к дому// 28.10.2016
Жители обратились с жалобой в администрацию города.
Председатель совета дома 10/2 на ул. Гагарина Ирек Бакиров обратился в администрацию города с жалобой. По его словам, жители крайне недовольны те, что мусорные баки установлены в непосредственной близости от дома.
- Около них (мусорных баков – прим.ред.) отсутствуют зеленые насаждения по периметру, отсутствуют плотно закрывающиеся крышки, согласование по установке предположительно без районного архитектора,ЖЭУ, санитарного врача, и уж точно без участия председателя совета дома. Жильцы уже назвали их "лунным пейзажом" из окна. Просим Вас оказать содействие и убрать эти мусорные баки, к которым скоро могут присоединиться и мусорные баки сегодня открывшегося в нашем доме магазина "Монетка".
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