Солдатское озеро в Уфе получило новые берега

Кристина ДЕЙНЕКО

Работы про благоустройству еще не закончены, но прохожие уже оценили обновления.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Парк Ивана Якутова обновился. Уфимцы пристально наблюдали за ремонтом и благоустройством территории вокруг озера «Солдатское». Cейчас водоем уже очистили, залили новую воду, укрепили берег.

На сегодня работы в парке Якутова продолжаются. Проектом предусмотрены три огороженные видовые площадки, спуски к воде, причал для прогулочных лодок и катамаранов. Кроме того, на берегу установят светильники с энергосберегающими светодиодными лампами. Как выглядит набережная Солдатского озера - в фоторепортаже нашего корреспондента.

Власти пообещали, что газовая труба, которая идет вдоль пешеходной дорожки, не будет портить общий вид и они что-нибудь придумают.