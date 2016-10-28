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28 октября, пятница
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ФОТОФАКТ
Солдатское озеро в Уфе получило новые берега// 28.10.2016
Работы про благоустройству еще не закончены, но прохожие уже оценили обновления.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Парк Ивана Якутова обновился. Уфимцы пристально наблюдали за ремонтом и благоустройством территории вокруг озера «Солдатское». Cейчас водоем уже очистили, залили новую воду, укрепили берег.
На сегодня работы в парке Якутова продолжаются. Проектом предусмотрены три огороженные видовые площадки, спуски к воде, причал для прогулочных лодок и катамаранов. Кроме того, на берегу установят светильники с энергосберегающими светодиодными лампами. Как выглядит набережная Солдатского озера - в фоторепортаже нашего корреспондента.
Власти пообещали, что газовая труба, которая идет вдоль пешеходной дорожки, не будет портить общий вид и они что-нибудь придумают.
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