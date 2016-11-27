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27 ноября, воскресенье
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ФОТОФАКТ
В Уфе развалины старого дома не убирают четыре года// 27.11.2016
Горожанка просит очистить территорию администрацию Уфы
В Уфе на улице Адмирала Макарова, 11 с 2012 года не убирают развалины старого дома. Помимо строительного мусора здесь уже начал скапливаться и мусор бытовой. Территорию, которую, по-видимому, изначально, не расчистил застройщик, теперь просят убрать администрацию Уфы. В мэрию направила свою просьбу местная жительница.
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