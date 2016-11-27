В Уфе развалины старого дома не убирают четыре года

20.11.2016

В Уфе посреди оживленной улицы растут ледяные горы Уже на протяжении нескольких дней коммунальщики не могут их убрать с дороги.

10.11.2016

В центре Уфы готовятся к Новому году С голубой ели возле Министерства сельского хозяйства сбивают шишки.

08.11.2016

Уфу засыпало снегом Уфимцы сегодня откапывали не только свои машины, но и двери офисов.

03.11.2016

Судебные приставы Уфы приняли присягу Торжественное мероприятие прошло в дни празднования 151-й годовщины со дня образования института судебных приставов.

02.11.2016

Уфимские моржи открыли сезон Местом для заплыва послужило обновленное Солдатское озеро.