В Уфе забросили строительство съезда с улицы Академика Королева

Наталья КУЗНЕЦОВА

Горожанка написала жалобу в администрацию Уфы.

Жительница Уфы обратилась в администрацию города с жалобой на состояние съезда с улицы Академика Королева на улицу Маршала Жукова.

- Уже не первый год стоит прокладка, - пишет горожанка. - Через эту дорогу проходят много колясок, так как надо посещать поликлинику, и велосипедистов. Так же там есть и открытые люки.