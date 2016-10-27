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ФОТОФАКТ

В Уфе забросили строительство съезда с улицы Академика Королева

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.10.2016
Горожанка написала жалобу в администрацию Уфы.

Жительница Уфы обратилась в администрацию города с жалобой на состояние съезда с улицы Академика Королева на улицу Маршала Жукова.

- Уже не первый год стоит прокладка, - пишет горожанка. - Через эту дорогу проходят много колясок, так как надо посещать поликлинику, и велосипедистов. Так же там есть и открытые люки.

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