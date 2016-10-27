|
27 октября, четверг
|
ФОТОФАКТ
В Уфе забросили строительство съезда с улицы Академика Королева// 27.10.2016
Горожанка написала жалобу в администрацию Уфы.
Жительница Уфы обратилась в администрацию города с жалобой на состояние съезда с улицы Академика Королева на улицу Маршала Жукова.
- Уже не первый год стоит прокладка, - пишет горожанка. - Через эту дорогу проходят много колясок, так как надо посещать поликлинику, и велосипедистов. Так же там есть и открытые люки.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Подарки башкирских депутатов пивным компаниям
27.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?
27.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Жилье бизнес-класса в Зеленой роще стало доступнее
27.10.2016 // СЕГО ДНЯ
К 2018 году все школы Башкирии перейдут на новые стандарты обучения
27.10.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение
27.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы главы Краснокамского района Башкирии прошли со скандалом
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте