26 октября, среда
ФОТОФАКТ

Фотофакт: в Уфе на кинотеатр «Победа» вернули скульптурную композицию

Ольга КОРЗИК // 26.10.2016
Памятник установили сегодня, торжественное открытие запланировано на 28 октября.

Фото: Администрация Уфы

Сегодня, 26 октября, в Уфе на портик кинотеатра «Победа» вернули скульптурную композицию «Воин-освободитель, рабочий и колхозница», сообщили  в администрации города. Этот памятник служил украшением здания до конца 20 века.

Сняли композицию со здания в 2000 году из-за того, что она в любой момент могла упасть на головы горожан.

В этом году было принято решение о восстановлении памятника.

- Кинокомплекс взял на себя работу по изготовлению его основания, а средства на восстановление самой скульптуры выделил депутат Совета городского круга город Уфы РБ Артур Хазигалеев. Исполнителем выступил известный уфимский скульптор Халит Галиуллин, - сообщили в  мэрии.

Открытие памятника запланировано на 28 октября в 14.30 часов.

В программе: флэшмоб «Вперед, Россия!», работа полевой кухни, песни военных лет, мастер-классы, а также презентация 5-летия студии творческого развития Благотворительного фонда Константина Хабенского и просмотр фильма.

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