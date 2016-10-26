|
26 октября, среда
|
ФОТОФАКТ
Фотофакт: в Уфе на кинотеатр «Победа» вернули скульптурную композицию// 26.10.2016
Памятник установили сегодня, торжественное открытие запланировано на 28 октября.
Фото: Администрация Уфы
Сегодня, 26 октября, в Уфе на портик кинотеатра «Победа» вернули скульптурную композицию «Воин-освободитель, рабочий и колхозница», сообщили в администрации города. Этот памятник служил украшением здания до конца 20 века.
Сняли композицию со здания в 2000 году из-за того, что она в любой момент могла упасть на головы горожан.
В этом году было принято решение о восстановлении памятника.
- Кинокомплекс взял на себя работу по изготовлению его основания, а средства на восстановление самой скульптуры выделил депутат Совета городского круга город Уфы РБ Артур Хазигалеев. Исполнителем выступил известный уфимский скульптор Халит Галиуллин, - сообщили в мэрии.
Открытие памятника запланировано на 28 октября в 14.30 часов.
В программе: флэшмоб «Вперед, Россия!», работа полевой кухни, песни военных лет, мастер-классы, а также презентация 5-летия студии творческого развития Благотворительного фонда Константина Хабенского и просмотр фильма.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
26.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе завтра пройдет прощание с журналистом Вячеславом Завьяловым
26.10.2016 // СПОРТ
БСТ прервет трансляцию матча «Салават Юлаев» - «Авангард»
26.10.2016 // ПЕРСОНА
В Башкирии главврач поликлиники стал новым депутатом Госсобрания
26.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Центризбирком Башкирии: Члены УИК не всегда соблюдают нормы закона
26.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии закончили выборный спектакль
26.10.2016 // ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки
5-Я КОЛОНКА
У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте