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26 октября, среда
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ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Уфе увидели танки// 26.10.2016
Очевидец насчитал 20 штук.
Фото: Зухра Буракаева
Сегодня уфимка Зухра Буракаева, находясь в дороге по пути в аэропорт, сделала фотографии эшелона, везущего танки. Она насчитала их 20 штук.
- На пути в аэропорт. Танки везут, - прокомментировала она свои снимки в социальной сети Facebook.
Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать эти снимки. Вот фрагменты этого обсуждения.
- Старые танки т-62 или т-55, везут, наверное, на переплавку на какой-нибудь металлургический завод.
- На ЧТЗ и везут.
- Старые модели. К тому же не зачехлённые. Боевую технику нельзя перевозить не зачехленной.
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