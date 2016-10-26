Фотофакт: В Уфе увидели танки

Разиф АБДУЛЛИН

Очевидец насчитал 20 штук.

Фото: Зухра Буракаева

Сегодня уфимка Зухра Буракаева, находясь в дороге по пути в аэропорт, сделала фотографии эшелона, везущего танки. Она насчитала их 20 штук.

- На пути в аэропорт. Танки везут, - прокомментировала она свои снимки в социальной сети Facebook.

Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать эти снимки. Вот фрагменты этого обсуждения.

- Старые танки т-62 или т-55, везут, наверное, на переплавку на какой-нибудь металлургический завод.

- На ЧТЗ и везут.

- Старые модели. К тому же не зачехлённые. Боевую технику нельзя перевозить не зачехленной.