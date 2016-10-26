Фотофакт: в Башкирии отдали дань памяти Арсену Павлову - Мотороле

Наталья КУЗНЕЦОВА

Акции прошли в трех городах региона.

В Уфе, Мелеузе и Кумертау, 24 и 25 октября прошли акции памяти в честь погибшего командира ополчения Донецкой народной республики Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Несколько десятков человек собрались, чтобы выразить свою скорбь в связи с его смертью.

Все акции прошли в виде возложения цветов к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах.

Арсен Павлов погиб в результате взрыва в лифте в Донецке, 16 октября. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что это было операцией Службы безопасности Украины



