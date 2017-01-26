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27 января, пятница
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ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам// 26.01.2017
Он считает, что в городе должны, например, появиться «Ялаловские зубчатки».
Уфимец Сергей Шапкин опубликовал у себя на странице в социальной сети «Facebook» фотографии сугробов города, которым дал названия в честь главы администрации города Ирека Ялалова.
Так, по его мнению, в городе «должны были появиться» «Ялалтау», «Ялаловские зубчатки», хребты «Большой Ялал» и «Малый Ялалов». Напомним, в Уфе после обильных снегопадов горожане выражают недовольство тем, как коммунальные службы убирают снег с улиц и дорог города.
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