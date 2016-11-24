В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране

Наталья КУЗНЕЦОВА

Над администрацией Мелеузовского района вывесили флаг государства Сьерра-Леоне.

Казусный случай произошел в городе Мелеузе на юге Башкирии. Над администрацией Мелеузовского района флаг республики вывесили вверх ногами. Таким образом он выглядит не иначе, как флаг государства в западной Африке – Сьерра-Леоне.

Фото прислали в редакцию пользователи социальных сетей.

- Мое отношение к этому негативное, как может висеть неправильно флаг республики на государственном здании, это лицо города, - прокомментировал возмущенный пользователь.

Сьерра-Леоне - бывшая британская колония, получившая независимость в 1961 году. Находится в западной Африке на побережье Атлантического океана. Площадь Сьерра-Леоне в два раза меньше площади Башкортостана, однако население, по данным 2011 года составляет 5,3 млн человек, что на 1 млн больше чем в Башкирии.