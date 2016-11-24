|
24 ноября, четверг
|
ФОТОФАКТ
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране// 24.11.2016
Над администрацией Мелеузовского района вывесили флаг государства Сьерра-Леоне.
Казусный случай произошел в городе Мелеузе на юге Башкирии. Над администрацией Мелеузовского района флаг республики вывесили вверх ногами. Таким образом он выглядит не иначе, как флаг государства в западной Африке – Сьерра-Леоне.
Фото прислали в редакцию пользователи социальных сетей.
- Мое отношение к этому негативное, как может висеть неправильно флаг республики на государственном здании, это лицо города, - прокомментировал возмущенный пользователь.
Сьерра-Леоне - бывшая британская колония, получившая независимость в 1961 году. Находится в западной Африке на побережье Атлантического океана. Площадь Сьерра-Леоне в два раза меньше площади Башкортостана, однако население, по данным 2011 года составляет 5,3 млн человек, что на 1 млн больше чем в Башкирии.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Прогнут ли Памфилову?
24.11.2016 // ФОТОФАКТ
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране
24.11.2016 // СПОРТ
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями
24.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии долги по заработной плате превысили 560 миллионов
24.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии увеличат квоты на ЭКО - Анвар Бакиров
24.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.
23.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя
23.11.2016 // СПОРТ
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
5-Я КОЛОНКА
Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте