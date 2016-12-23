23 декабря, пятница
ФОТОФАКТ

В Уфе прошла Столичная ёлка

Кристина ДЕЙНЕКО // 23.12.2016
На новогодний праздник пришло более 800 детей.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Нарядные, красивые, счастливые и довольные. Именно такими сегодня выглядели дети, которые пришли в ГКЗ «Башкортостан» на Столичную ёлку. В фойе было многолюдно, дети приходили с родителями, бабушками, дедушками, учителями. На лицах гостей было столько позитивных эмоций, что все улыбались друг другу, даже если были не знакомы.

Удивительно, что на таком большом меропритии не было давки, скандалов родителей, которые хотели сфотографировать своих детей с аниматорами-снеговиками и аниматорами-курицами. Все с уважением ждали своей очереди, что на самом деле редкость.

На первом этаже гостей развлекали клоуны-фокусники, аквагримеры и Фиксики с гигантскими мыльными пузырями. На лицах ребят сияли улыбки и вокруг царила атмосфера настоящего праздника. Перед основным спектаклем дети увидели небольшое традиционное новогоднее представление. Мальчишки и девчонки помогли  Снегурочке найти Деда Мороза, выгнать нечисть и зажечь ёлку. 

 

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ФОТОФАКТ
В Уфе прошла Столичная ёлка

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