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ФОТОФАКТ

В деревне под Уфой замерзшее бездорожье посыпали щебнем

Наталья КУЗНЕЦОВА // 22.11.2016
Местные жители не понимают смысла такой обсыпки.

В администрацию Калининского района Уфы обратилась жительница. Она жалуется, что коммунальщики выполнили просьбу местных жителей "для галочки"
 – С весны нам обещали отсыпать дороги щебнем, – пишет женщина. – И когда настали морозы, дороги замерзли, тоненьким слоем посыпали щебнем. Скажите, в чем смысл такой отсыпки? Машины буксуют, а когда начнется снег, то трактор вместе со снегом сгребет щебень в кучу, так как он лежит на мерзлой земле. Причем щебень насыпан очень прозрачным слоем. Явно только для галочки. Весной все пропадет и дороги опять поплывут.

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